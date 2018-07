Hochelaga-Maisonneuve: un logement transformé en piquerie

Un propriétaire dans l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve à Montréal vient de louer un de ses logements qui s'est rapidement transformé en piquerie. L'homme est carrément désespéré.

Le propriétaire et son associé viennent de terminer les rénovations sur l'immeuble qu'ils ont effectuées au fil des mois.

Ils ont loué les appartements, mais malheureusement, il s'avère que la troisième personne à qui ils ont loué un logement était possiblement un prête-nom et que, rapidement, le logement s'est transformé en piquerie.

TVA Nouvelles s'est entretenu avec des locataires qui confirment qu'il y a un important va-et-vient dans le logement. De plus, il semble que cela se produise surtout la nuit.

Le propriétaire s'est rendu compte de la chose et a avisé les policiers, mais il se trouve qu'il a peu de recours, à l'exception de la Régie du logement.

«Bien c'est la Régie qui peut faire quelque chose. Malheureusement, la Régie, dans le meilleur des cas, dans un cas urgent, ça peut prendre six semaines pour sortir une piquerie d'un logement», explique Mathieu Plante, propriétaire.

«Même si nous on l'a su même pas 24 heures après, moi dans ma tête c'était comme automatiquement la police va venir, va stopper ça, ça va être fini. On redonne le premier mois de loyer et puis ils s'en vont», ajoute-t-il.

Selon lui, les autorités sont impuissantes. «Les policiers ont vu que c'était une piquerie, ils ont vu qu'il y avait deux chaises et un matelas, c'est la seule chose qu'il y a là. Ils ont même vu la personne qui était là et qui opère une dizaine de piqueries. Ils disent que c'est un des plus gros à Hochelaga. Ils peuvent absolument rien faire», déplore-t-il.

Samedi matin, les policiers se sont à nouveau déplacés sur place après avoir été alertés par le voisinage qui est exaspéré par la situation.