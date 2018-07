Dès son réveil, son côté gauche est paralysé et il présente un problème d’élocution. « J’étais comme un gars chaud », illustre-t-il. Après de brèves boutades en famille, sa condition alarme sa conjointe, qui y reconnaît les signes d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Il doit faire vite : plus les soins tardent, plus les risques de séquelles permanentes sont élevés.