La mode à Juste pour ados

Dimanche dernier, des milliers de jeunes s’étaient donné rendez­­­-vous au Quartier des spectacles pour la troisième édition de Juste pour ados qui se tenait dans le cadre du Festival Juste pour rire. Les vedettes les plus populaires se sont prêtées aux jeux de l’animateur Pascal Morrissette avant de descendre dans la foule pour le « Meet up », l’occasion de prendre un maximum de selfies avec leurs fans.

Pour l’événement, il n’était pas question de tenues de gala, mais plutôt d’un hybride entre des looks de festival et les mélanges du moment. Passage en revue des looks cool, qui comprennent entre autres, des chemises à motifs, des rayures, des pantalons baggy pour elle et des skinny pour lui, beaucoup de roses, de rouges et d’orange, et les fameux petits bas blancs dans les baskets, tantôt classiques, tantôt funky.