La poésie de Benoit Pinette

Sur la route depuis l’automne avec la tournée Désherbage, Tire le coyote avoue ne pas avoir vraiment le temps d’écrire de nouvelles chansons. Il travaille, toutefois, sur l’écriture d’un recueil de poésie.

« Je suis dans un processus lent d’écriture de poésie. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne veux pas donner de faux espoirs. On verra », a-t-il laissé tomber, lors d’un entretien, à l’occasion de son passage au Festival de la chanson de Tadoussac.

Benoit Pinette était capable d’écrire de nouvelles chansons sur la route, mais ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui.

« Il fut une époque où la tournée prenait moins de mon temps et je réussissais à écrire sur la route et finir ça, ensuite, chez moi. Là, la tournée prend beaucoup de mon temps et je suis trop pris là-dedans pour pouvoir m’y mettre réellement ».

L’auteur-compositeur et interprète indique que ça lui fait du bien de sortir de l’univers de Tire le coyote.

« Ça fait dix ans que je n’écris que du Tire le coyote ou à peu près. C’est le fun, à un moment donné, de sortir de la structure de la chanson et d’écrire autre chose. Lorsqu’on change de forme et de style, ça permet d’aller toucher à d’autres facettes que la chanson ne pourrait pas me permettre », a-t-il expliqué.

Benoit Pinette reçoit de plus en plus d’invitations à des festivals littéraires. Des invitations qui font plaisir à celui qui détient un certificat en création littéraire.

« J’attends ça depuis tellement longtemps ! », a-t-il lancé en blaguant. « C’est quelque chose qui me fait plaisir, parce que l’écriture et la place que le texte prend dans une chanson ont toujours été quelque chose d’important pour moi. Ça prouve que, quelque part, ce pour quoi je travaille depuis longtemps, ça finit par rapporter un peu. C’est un honneur d’être invité dans des trucs comme ça. C’est un milieu qui m’intéresse », a-t-il dit, ajoutant qu’il aimait, lors de ces événements, échanger avec les poètes et les écrivains.

Une première réalisation

L’auteur-compositeur et interprète est en train de mettre la touche finale à la réalisation du premier album en français de la Québécoise Émilie Clepper. Un disque qui doit sortir à la fin septembre.

Fille d’un père texan et d’une mère québécoise, Émilie Clepper a lancé deux albums en anglais en 2008 et 2011.

« C’est la première fois qu’elle va se lancer dans quelque chose en français, et ça sort complètement de son côté folk. C’est vraiment un autre univers. Elle a écrit des musiques sur les textes d’une de ses amies d’enfance. On retrouve un côté chanson française, mais plus éclatée. On est dans quelque chose d’actuel et de contemporain dans les arrangements », a-t-il expliqué.

Benoit Pinette a déjà réalisé des EP pour de jeunes artistes qui commençaient, mais rien à ce niveau.

« Je ne pense pas que je sois un réalisateur né dans le sens où je pourrais faire un album de hip-hop et de death métal ensuite. Il faut que je m’entende bien avec la personne et que j’aie une idée. Après s’être parlé, Émilie et moi, on avait la même vision de la chose. Je suis dans le folk rock, mais j’écoute beaucoup d’autres choses aussi et je suis capable d’avoir une vision d’arrangements. Ça s’est très bien déroulé et j’ai vraiment aimé l’expérience. Je pense qu’on a atteint ce qu’on avait envie d’atteindre et ce qu’on avait en tête », a-t-il raconté.

La France

Tire le coyote participera, le 15 septembre, à un festival qui pourrait l’amener à faire une tournée importante en France. Il se produira au festival du Chaînon manquant à Laval, à l’ouest de Paris, où il jouera devant quelques centaines de diffuseurs.

« Je ne fais pas une maladie avec la France. Je ne serais pas prêt à m’installer là-bas pour développer une carrière. J’ai des enfants et je suis prêt à y aller à coup de deux ou trois semaines », a confié Benoit Pinette.

Le chanteur-guitariste raconte avoir toujours vécu de beaux moments en France.

« J’ai toujours une belle réponse, lorsque je vais en Europe. Ce sont toujours des beaux événements, mais c’est comme revenir huit ans en arrière. Il n’y a personne qui attend des chansons. Il n’y a personne qui attend quoi que ce soit. C’est de la découverte, et j’aborde ça de cette façon ».

Tire le coyote est en spectacle le 19 août au Vieux clocher de Magog et le 2 septembre au festival Mile Ex End à Montréal. Toutes les dates de ses spectacles se trouvent sur tirelecoyote.com.