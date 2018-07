Le baseball a changé de mentalité selon Chipper Jones

COOPERSTOWN, New York | Au cours des dernières années, on a assisté à de nouvelles tendances dans le baseball majeur. Les lanceurs ont davantage le dessus sur les frappeurs et les équipes ne se gênent plus pour déployer des défensives qui font mal paraître certains joueurs étoiles.

« J’entends les plaintes des amateurs et c’est la libre entreprise, a mentionné l’ancien joueur de troisième-but des Braves d’Atlanta, Chipper Jones. Les équipes peuvent mettre leurs sept joueurs où ils veulent sur le terrain.

J’aurais tellement voulu qu’une formation adverse tente le coup avec moi. Je suis convaincu que j’en aurais profité. Il n’y a pas de doute qu’il y a eu un changement de mentalité au cours des dernières saisons. »

Il affirme que cette nouvelle ère provient des frappeurs avant tout.

« Les joueurs ne veulent plus simplement claquer des simples ou des doubles, a-t-il expliqué. Ils veulent seulement sortir la balle du terrain. Ce sera possiblement la première année qu’il y aura plus de retraits au bâton que de coups sûrs. Ça m’impressionne. Malgré tout, mon téléviseur est toujours ouvert pour regarder un match. »

Puissance

Il a fait remarquer que les frappeurs de puissance sont ceux qui obtiennent les contrats les plus lucratifs, au détriment de ceux qui affichent une bonne moyenne au bâton.

« Si tu me donnes le choix entre un gars qui a une moyenne de ,270 avec 30 circuits et un autre avec une moyenne de ,300 avec moins de longues balles, je prends le deuxième », a indiqué celui qui a maintenu une moyenne de ,303 au cours de sa carrière de 19 ans dans les majeures.

Déjà 27 ans

Samedi, c’était le 27e anniversaire du match parfait de Dennis Martinez avec les Expos contre les Dodgers de Los Angeles.

On se rappelle que le lanceur, qui avait 36 ans à l’époque, avait retiré les 27 frappeurs qu’il avait affrontés au mythique Dodgers Stadium.

Ce fut le seul match parfait dans l’histoire des Expos et il s’agissait de la quatrième partie sans point ni coup sûr de la formation montréalaise.

Avec deux retraits en neuvième manche, Martinez avait conclu son exploit en retirant Chris Gwynn avec un ballon qui a été capté facilement par Marquis Grissom.