L’envers de l’attirante obligation verte

Fort du succès international remporté avec les trois émissions effectuées depuis décembre 2017, le gouvernement Couillard a décidé d’offrir un bloc de 100 millions de dollars d’obligations vertes aux épargnants québécois.

D’un terme de 5 ans, la nouvelle cuvée d’obligations vertes va rapporter un rendement annuel de 2,40 %. Le ministre des Finances Carlos Leitao en a confié la distribution à Épargne Placements Québec, le bras financier du ministère.

Nombre de lecteurs se demandent si ces obligations vertes émises par le ministre Leitao pour financer sa participation dans le REM (Réseau express métropolitain) de la Caisse de dépôt et placement du Québec représentent un intéressant placement.

Éléments positifs

Il s’agit d’un placement totalement sécuritaire et facile d’accès. L’argent sert à financer un projet de transport public respectueux de l’environnement. Cette émission permet à Québec de se financer à bon marché, compte tenu du retour d’impôts qu’il percevra auprès des épargnants québécois sur le rendement.

Autre point positif : si de grands investisseurs institutionnels ont investi jusqu’à présent 1,5 milliard $ dans les trois précédentes émissions d’obligations vertes du Québec lancées sur le marché mondial, c’est parce qu’ils ont confiance dans ce type de produit financier.

Éléments négatifs

En cette période de hausse de taux d’intérêt, le terme de 5 ans des nouvelles obligations vertes m’apparaît très long.

Comme il est évident que les taux vont continuer d’augmenter au fil des prochains semestres, le rendement annualisé de 2,40 % des obligations vertes me semble modeste dans les circonstances.

Ce rendement est d’autant modeste qu’il est possible ces temps-ci d’investir ses épargnes dans des certificats de placement garanti (CPG) de 5 ans dont le rendement annualisé va de 2,80 % à 3,30 %.

Placements compétitifs

Vous voulez des noms d’institutions financières qui font preuve d’une plus grande générosité que le ministre Leitao avec leurs CPG de 5 ans ?

Home Trust Company: 3,25 %

Banque Laurentienne: 3,24 %

B2B Banque: 3,24 %

LBC Trust: 3,24 %

Equitable Bank: 3,24 %

Tangerine: 3,00 %

Banque CIBC: 3,00 %

Banque Manuvie: 3,00 %

Peoples Trust: 3,00 %

À ces CPG de 5 ans s’ajoutent les CPG offerts par les « Credit Union » de l’Ouest canadien. Les placements de ces coopératives financières bénéficient d’une garantie sans limites de plafond. Parmi les « Credit Union » offrant des CPG de 5 ans à 3,10 %... il y a Achieva Financial, Implicity Financial, Outlook Financial. Pour sa part, Accelerate Financial en offre un à 3,30 %. On est loin du modeste 1,80 % de l’Épargne à terme (5 ans) de notre « coop financière » Desjardins.

De grandes institutions comme Banque de Montréal, BMO Mortgage, Royal Trust, Banque Nationale, Natcan Trust... courtisent leurs clients avec des CPG de 5 ans à 2,80 %.

Quoi qu’il en soit, en cette période d’augmentation de taux d’intérêt, il m’apparaît plus judicieux de miser sur le terme de 1 an que de 5 ans. On peut obtenir jusqu’à 2,10 % pour 1 an.