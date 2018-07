Les Blue Jays trébuchent en huitième

Les Blue Jays de Toronto ont pris les devants 4-0 et 5-1, mais ils ont vu les White Sox réduire l’écart en septième avant de prendre les devants en huitième pour l’emporter 9-5, samedi soir à Chicago.

Le gérant des Jays John Gibbons avait opté par un comité de releveurs pour cette rencontre. Si John Axford, Jake Petricka et Aaron Loup ont fait le travail, ce fut plus difficile pour Tyler Clippard, Jaime Garcia et Ryan Tepera (5-4), qui ont respectivement accordé deux, deux et quatre points.

Daniel Palka et Leury Garcia ont couronné la remontée. Le premier avec un simple de deux points et le deuxième avec un triple de trois points.

Dans la défaite, le receveur québécois Russell Martin a connu un bon match au bâton en terminant avec deux coups sûrs en trois présences officielles, dont un circuit en solo canonné en troisième.

Lourdes Gurriel fils établit un record d’équipe

Le joueur recru Lourdes Gurriel fils semble décidé à être un élément important de la reconstruction des Blue Jays.

Le joueur de deuxième but brille de tous ses feux par les temps qui courent, si bien qu'il a établi un record d'équipe.

Gurriel fils a enregistré un 10e match consécutif de deux coups sûrs ou plus. Il a ainsi battu la marque enregistrée par Tony Fernandez en 1986, en frappant un simple dans chacune des deux premières manches.

Alors que les buts étaient remplis en début de deuxième manche, le Cubain a frappé son deuxième simple de la rencontre pour permettre à Russell Martin et Brandon Drury de croiser le marbre.

La dernière recrue à avoir réussi une telle série de matchs de plusieurs coups sûrs était Shoeless Joe Jackson, avec une séquence de 11 rencontres en 1911.