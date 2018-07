Les chiens admis dans une épicerie

Un marché d’alimentation de Lanaudière permet à sa clientèle de faire ses provisions avec un chien dans le panier.

Mario Vanier, le propriétaire de la Ferme Régis, située à Notre-Dame-des-Prairies, près de Joliette, a décidé d’accepter les chiens afin d’éviter qu’ils restent dans la voiture par des températures très chaudes.

« On a commencé ça l’été dernier. La réponse a été tellement positive qu’on a recommencé cette année », explique M. Vanier, qui précise toutefois que cet accommodement doit s’accompagner de certaines précautions.

« Il y a des règles minimales d’hygiène à respecter. On accepte les plus gros chiens en laisse très rapprochée et les petits chiens dans le panier muni d’une housse lavable », dit-il.

Exception

Bien que la loi interdise la présence des animaux dans les lieux où des aliments sont préparés ou détenus en vue d’être vendus, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) peut tolérer des exceptions, explique Yohan Dallaire-Boily, porte-parole.

« On est conscient qu’il y a des cafés canins qui existent et les chiens pour aveugles et diabétiques sont acceptés partout. Le plus important, c’est que les animaux n’aient pas accès aux aires de préparation des aliments et c’est ce qu’on va observer dans nos visites d’inspection. »

Service apprécié

Selon le propriétaire de la Ferme Régis, ce service est apprécié par la clientèle. « De plus en plus, les gens considèrent leur animal de compagnie comme un membre de la famille. En leur offrant la possibilité de partager une activité avec leur animal, on va dans des zones insoupçonnées. »

Trop populaires, les paniers pour toutous de la Ferme Régis ? M. Vanier dit s’être fait voler plusieurs paniers. « Notre réflexion, maintenant, c’est de voir si on va les fixer dans les chariots, ou alors exiger une consigne aux clients ! »