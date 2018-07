Milan Lucic fustige DeMar DeRozan

L’attaquant des Oilers d’Edmonton, Milan Lucic, a vivement critiqué la vedette de la NBA, DeMar DeRozan, dans un podcast publié vendredi par Barstool Sports.

Échangé aux Spurs de San Antonio la semaine dernière, DeRozan estime que le président des Raptors de Toronto, Masai Ujiri, lui a manqué de respect en ne lui signalant pas qu’il pourrait changer d’adresse.

Photo d'archives, AFP

Lucic a émis une opinion bien arrêtée concernant la situation, poussant plusieurs jurons – qui ont été censurés dans les citations ci-basses.

«Il se comporte comme un [petit gamin amer] parce qu’il a été échangé en retour de [Kawhi] Leonard, qui est véritablement un des cinq meilleurs joueurs du circuit.»

«Tu n’as pas été envoyé à Cleveland, a-t-il plus tard ajouté. Tu es échangé aux Spurs, une équipe qui est dans la lutte pour le titre chaque année. Tu seras dirigé par le Bill Belichick du basketball, Greg Popovich, et maintenant tu sens qu’on t’a manqué de respect. Allons! Tu vas empocher 30 millions de dollars par année [il recevra un salaire de 27,7 millions en 2018-2019, NDLR] en vivant à San Antonio avec aucun impôt d’État. Arrête ça, personne ne se sent triste pour toi, va te faire...»

L’ailier gauche de 30 ans dit d’ailleurs ne pas avoir entretenu d’amertume envers les Bruins de Boston, qui l’avaient échangé aux Kings de Los Angeles en juin 2015.

«Je n’étais pas offusqué. C’est une "business". À moins que tu sois [Sidney] Crosby, [Connor] McDavid ou Lebron [James], tu n’es qu’un autre joueur. Moi, j’ai compris que [les Bruins] voulaient aller dans une autre direction. Comment est-ce que je pourrais être amer?»