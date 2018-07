Mon fils William

J’ai un fils de 9 ans qui s’appelle­­­ William ! Et voilà, aucun suspense. C’est direct. Ça fait quatre ans que William est dans ma vie. Je ne révélerai pas les détails de cette histoire pour l’instant, car même si mon fils a une vague idée des faits, j’attends qu’il soit un peu plus vieux pour tout lui raconter.

Vous pouvez faire tous les gags de « Starbuck » que vous voulez, Martin Petit me les a déjà faits lorsque je lui ai annoncé.

William est né trois mois avant que j’aie arrêté de boire et de consommer. D’ailleurs, je l’appelle mon cadeau de sobriété. Dès le moment où je l’ai rencontré, j’ai remercié le ciel. Déjà que j’ai une fille extraordinaire, la vie me remettait entre les mains un jeune homme tout aussi spécial.

William est une pure dose d’énergie, plus brillant et mûr que son âge l’indique. Il est entré dans ma vie d’une façon tellement naturelle que ça en a été déstabilisant. J’appréhendais les questions, voire les reproches. Mais j’ai été accueilli par une dose d’amour inconditionnel qui a éveillé la même chose chez moi.

Une raison d’être

Mon fils a le charisme de son père, sans son air bête. Il a aussi hérité d’un petit côté baveux qui me rend fier. Plus important encore, il a une gentillesse et une compréhension de la vie qui me jettent à terre chaque fois que je lui parle. J’ai vite compris que mes deux enfants sont de vieilles âmes qui sont ici pour vivre leur vie. Je leur dois tout, car ils ont fait évoluer la mienne d’une façon incommensurable. Pourquoi est-ce qu’ils m’ont choisi comme père ? Seule leur âme le sait. Mais c’est comme si Dieu m’avait envoyé des sages pour que je comprenne encore plus ma raison d’être.

Pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant ? En toute honnêteté, ça fait longtemps que ça me brûle les lèvres. Ça fait longtemps que je veux le crier sur tous les toits, mais je voulais faire les choses correctement. Alors je me suis dit que j’allais attendre qu’il me le demande.

Et c’est arrivé. Dernièrement, il m’a dit : « Papa, tu parles tout le temps de Livia, y’est temps que le monde sache que j’existe ! ». Direct comme son père ! Comment ne pas l’aimer ? Restait juste à trouver comment j’allais le faire. La vie s’en est chargée. Elle m’a envoyé le signe dont j’avais besoin.

La vraie famille

Dimanche dernier, on s’est retrouvés en famille au chalet d’Alex et Catherine, les parents de Clément dont je vous ai déjà parlé. C’était l’amoureux de ma fille, ce jeune cycliste qui nous a quittés trop vite.

Nous étions plusieurs sur le quai avec des ados qui couraient partout et des adultes qui se prenaient pour des ados. Le soleil brillait et tous les visages affichaient un énorme sourire.

J’y étais avec William, Livia et sa mère, Éloïse. Elle et moi étions isolés au bout du quai à contempler ce festival de joie lorsqu’elle m’a dit : « Sincèrement, tu ne pourrais pas avoir un plus beau modèle de famille reconstituée ! ». Elle avait tellement raison. D’ailleurs, je la remercie éternellement, car c’est cette belle phrase qui m’a fait comprendre que c’était le bon moment pour partager cette grande nouvelle avec vous.

Même Catherine, la mère de Clément, m’a dit : « À travers notre perte, on vient d’agrandir la famille quand même ». Ça m’a fait réaliser qu’une famille n’est pas simplement construite avec un lien de sang, mais que l’amour est de loin sa meilleure fondation.

Malgré ma vie de fucké, fouillez-moi pourquoi, j’ai été gâté du cadeau parfait : celui d’avoir deux enfants qui me font grandir !