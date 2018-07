«On devait être prudents» – Trevor Hoffman

COOPERSTOWN, New York | Certains lanceurs du baseball majeur étaient craintifs de voir Vladimir Guerrero s’amener au bâton. Et ce, peu importe les situations qui pouvaient survenir durant un match.

Le releveur Trevor Hoffman faisait partie de ce groupe même s’il n’a affronté «Vlad» qu’à quatre reprises durant sa carrière. Guerrero a seulement frappé un simple qui n’a pas eu de conséquence fâcheuse.

«Tu ne pouvais pas lui offrir un tir facile à frapper. Il pouvait te faire mal de plusieurs façons, a souligné l’ancien des Padres de San Diego qui fait également son entrée au Temple de la renommée cette année.

«Le rapport de dépistage disait d’être prudent si on devait l’affronter. Comme Tony Gwynn, tu devais être prêt à sacrifier trois ou quatre tirs dans ta confrontation. S’il frappait un de tes tirs, tu te croisais les doigts pour que la balle demeure à l’intérieur du terrain. “Vlad” était capable de profiter de chaque situation qui se présentait à lui.

«Il était capable de déployer beaucoup de puissance sans trop forcer. S’il t’arrivait de lui donner un but sur balles après quatre lancers à l’extérieur, tu pouvais te dire que tu as avais limité les dégâts.»

Millwood et Schilling: les plus malmenés

Au cours de sa carrière, certains lanceurs ont goûté à la médecine de Guerrero à plusieurs reprises. Ce fut le cas de Kevin Millwood et de Curt Schiling.

Guerrero a claqué six circuits contre chacun d’eux. C’est contre Millwood qu’il a produit le plus de points avec 20 en 97 apparitions au bâton.

À l’inverse, il y a des artilleurs qui ont connu du succès contre l’ancien no. 27 des Expos. A.J. Burnett et Felix Hernandez sont les deux lanceurs qui ont retiré Guerrero sur des prises le plus souvent au cours de sa carrière.

Le premier a obtenu 16 retraits au bâton contre le Dominicain alors que le deuxième n’est pas en reste avec 15.