Pour le meilleur et pour le pire

Tout comme dans les contes de fées, Ingrid et Gil se sont aimés et ont eu plusieurs enfants. Quant à la suite de leur relation passionnée, elle nous réserve quelques surprises...

Si on a envie d’emporter une bouleversante histoire d’amour à la plage ou au chalet, c’est le livre qu’il nous faut. Mais avant d’aller plus loin, une petite précision s’impose : même s’il se lit particulièrement facilement et qu’on y sera rapidement accro, ce roman n’a absolument rien à voir avec les bluettes à l’eau de rose de Barbara Cartland, de Nora Roberts ou de Danielle Steel.

Une rencontre explosive

Tout commence en 1976, lorsqu’Ingrid tombera follement amoureuse de son prof de littérature. Malgré leur très grande différence d’âge, Gil Coleman est aussi séduisant que brillant et dans le temps de le dire, Ingrid se retrouvera mariée avec deux jeunes enfants sur les bras. Une situation qui l’obligera à passer l’essentiel de ses journées dans une maison isolée et à tirer un trait sur tous ses rêves de jeunesse pendant que l’homme de sa vie s’éclatera en enchaînant best-sellers, soirées cocktails... et liaisons extraconjugales.

Sans adresse de retour

En 1992, Ingrid finira ainsi elle aussi par prendre la plume. Pas pour pondre des livres susceptibles de la rendre célèbre, mais pour écrire des lettres s’adressant à Gil. Des lettres qu’elle ne lui enverra jamais – elle préférera les glisser entre les pages des innombrables bouquins s’entassant sur chaque surface plane de leur pavillon de bord de mer – et dans lesquelles elle revisitera sans retenue leurs 15 années de mariage avant d’y mettre un point final en disparaissant du jour au lendemain. Et jusqu’en 2004, Gil et leurs deux filles ne sauront pas vraiment ce qui lui est arrivé...

À lire aussi cette semaine

L’assassin du train

Photo courtoisie

Ce premier volet de la série Les sœurs Mitford enquêtent nous permet de remonter le temps jusqu’en 1920, année durant laquelle l’infirmière Florence Nightingale Shore sera assassinée à bord d’un train. Cette sordide affaire – qui a réellement eu lieu, mais qui n’a jamais été résolue – attirera l’attention de la jeune Nancy Mitford – une romancière du siècle dernier dont on a personnellement beaucoup aimé les livres – et c’est avec un certain plaisir qu’on a suivi l’évolution de son enquête !

Les garçons de l’été

Photo courtoisie

Jamais Thadée et Zachée n’auraient imaginé que leurs vacances de « sea, sun and surf » à la Réunion allaient se terminer de façon aussi horrible : en voulant prendre encore une vague ou deux, Thadée se fera attaquer par un requin. Et dès l’instant où il aura une jambe en moins, ce jeune homme d’une beauté renversante commencera à révéler les facettes les plus laides de sa personnalité. Un très noir coup de cœur.

Gestion des conflits au travail

Photo courtoisie

Profiter de l’été pour améliorer certaines choses au boulot ? L’idée n’est pas mauvaise, surtout si on a l’intention de mettre la main sur cet ouvrage, qui explique en 36 courts chapitres comment prévenir ou régler une kyrielle de situations conflictuelles (mauvaise dynamique de groupe, désaccord sur les objectifs de travail, etc.) en s’appuyant sur des pratiques testées scientifiquement. À lire sans fautes si on veut entamer la rentrée du bon pied !

Encore plus de bêtises sur la nature

Photo courtoisie

Si on pense que tous les castors font des barrages, que les ânes sont têtus, que les coccinelles ne mordent pas, que les éphémères ne vivent jamais longtemps, que les poissons rouges ont peu de mémoire ou que les caméléons changent de couleur pour se camoufler, ce livre se chargera très vite de nous détromper en y ajoutant souvent une bonne dose d’humour. Bref, une lecture aussi instructive qu’amusante !

Frissons garantis

Photo courtoisie

Brasier noir

Après avoir survécu de justesse à la guerre de Corée, le docteur Tom Cage a ensuite mené une vie exemplaire en soignant la plupart des habitants de Natchez, Mississippi. Mais voilà qu’à 73 ans, il est accusé du meurtre de Viola Turner, la jolie infirmière d’origine afro-américaine qui le secondait au début des années 1960. Une chose que son fils Penn, aujourd’hui maire de la ville, a beaucoup de mal à croire, même si son père préfère se taire plutôt que de lui expliquer ce qui s’est réellement passé.

Ouvrir la boîte de Pandore...

Soucieux de découvrir la vérité, Penn ne tardera pas à comprendre à ses dépens que cette affaire est directement liée à l’une des pages les plus noires de l’histoire de son comté, lorsque le Ku Klux Klan était encore assez actif pour engendrer des cellules aussi violentes que celle des Aigles bicéphales. Fondée en 1964, cette unité spéciale des Chevaliers blancs aurait en effet fait disparaître les corps d’une bonne douzaine de personnes, dont celui du frère de Viola, qui militait activement aux côtés de Martin Luther King pour l’égalité des droits civiques. Des crimes racistes qui, jusqu’à présent, n’ont encore jamais été punis. Et si on est curieux de savoir pourquoi, il n’y a qu’à dévorer les 1000 pages de ce formidable roman !