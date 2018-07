Prochaines élections: 72 % des électeurs jugent que le bien-être des animaux devrait être un enjeu

En prévision de la campagne électorale provinciale, la SPCA a demandé à la firme Léger de mesurer l'importance du bien-être des animaux aux yeux de l'électorat de la province. Le résultat est probant: 72 % des sondés jugent qu’il devrait s’agir d’un enjeu lors des élections du 1er octobre prochain.

«Ce sont des chiffres qui ne nous surprennent pas à la SPCA. On sait que ces questions sont de plus en plus importantes pour les Québécois et Québécoises, mais c’est toujours agréable de voir ça confirmé par les chiffres», a dit Me Sophie Gaillard, directrice de la défense des animaux à la SPCA de Montréal.

«C’est une tendance qu’on avait déjà constatée lors des élections municipales à Montréal. La question des animaux avait pris de l’ampleur avec les chiens et les calèches par exemple», a-t-elle ajouté.

Selon Me Gaillard, des analystes ont même avoué que les questions animales auraient été un facteur «déterminant» de l’élection.

Les partis devront se commettre

La SPCA de Montréal soumettra d’ailleurs bientôt un questionnaire aux quatre principaux partis politiques afin de mieux connaître leurs positions sur différents enjeux provinciaux touchant au bien-être animal.

Les résultats de cette enquête devraient être rendus publics au début du mois de septembre.

«C’est urgent»

Parmi la longue liste d’engagements politiques demandés par l’organisme, l’application rigoureuse de la nouvelle loi sur le bien-être animal revêt une importance particulière.

«Actuellement, cette loi est appliquée de manière très laxiste par le ministère de l’Agriculture. Ça fait en sorte que des animaux restent pris dans des conditions déplorables et les gens qui contreviennent à la loi ne sont pas sanctionnés. Il faut remédier à la situation. C’est urgent», a-t-elle indiqué.

Sophie Gaillard espère qu’un meilleur financement permettra d’employer plus d’inspecteurs pour assurer l’application de la loi.

Autre cheval de bataille de la SPCA: le sort des animaux de ferme, qui ne bénéficient de presque aucune protection juridique.

«On peut par exemple castrer à froid sans anesthésie ou analgésie un porcelet. On ne pourrait pas faire ça à un chien.»

Le sondage de la firme Léger Marketing a été réalisé en ligne du 20 au 23 juillet pour le compte de la SPCA de Montréal auprès d'un échantillon de 1 001 Québécoises et Québécois.