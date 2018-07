Quadruple égalité au sommet

OAKVILLE | Dustin Johnson s’est placé en position de s’offrir l’Omnium canadien sur un plateau d’argent. S’il avait signifié qu’il désirait remporter ce championnat à Glen Abbey à l’aube du tournoi, il est passé de la parole aux actes, samedi.

Le grand Américain et meneur du classement mondial a offert sa meilleure prestation en ramenant une carte de 65 (-7) afin de plonger à -17 au cumulatif.

Il partage le sommet du tableau principal avec les Coréens Byeong Hun An et Whee Kim, ainsi que son compatriote Kevin Tway.

Les quatre chevaliers en tête détiennent une avance de quatre coups sur Hudson Swafford et Rory Sabbatini.

DJ a démarré cette troisième ronde sur les chapeaux de roue alors qu’il a enfilé cinq oiselets lors des six premiers fanions. Et après deux bogueys sur le retour, il a retranché quatre coups à la normale sur trois trous. Son aigle au 16e drapeau lui a permis de passer en tête.

« J’ai bien commencé, mais j’ai aussi su réaliser d’importantes normales grâce à mon jeu sur les verts. J’ai vraiment bien joué avec mon fer droit, a expliqué celui qui a effectué 26 roulés en troisième ronde. Je n’ai pas touché assez souvent les allées, ce qui m’aurait permis d’améliorer davantage mon score, même si c’est tout de même très bon. »

Se disant en pleine confiance, le vainqueur de l’Omnium des États-Unis à Oakmont en 2016, Johnson deviendrait le 16e golfeur de l’histoire à remporter le championnat national américain et canadien dans sa carrière.

« J’espère vraiment que je serai en mesure d’enregistrer le meilleur score en ronde finale et de gagner ce tournoi. Gagner, c’est ce qui me motive. J’adore ce parcours. J’aimerais vraiment l’emporter ici, car j’ai terminé deux fois au second rang. »

An, Kim et Tway auront donc fort à faire pour le priver de la double couronne.

« Je n’aurai rien à perdre. Je vais essayer de réussir le plus d’oiselets possible, a exprimé Tway, qui a peiné depuis les tertres, samedi. Il a tout de même affiché un score de 68 (-4) pendant qu’An en affichait un de 66 (-6).

Si je peux frapper dans les allées, je vais pouvoir jouer plus souvent avec mes cocheurs pour attaquer. C’est beaucoup plus difficile de frapper depuis l’herbe longue sur ce parcours. En plus, les verts commencent à durcir. »

Hughes enflammé au retour

Le premier drapeau canadien au classement apparaît au 13e rang, alors que Mackenzie Hughes a effectué une poussée sur le retour en récoltant cinq petits moineaux lors des six derniers trous. Sur la normale 5 du 18e, avec un fer 7 en mains, il a bien failli réussir un albatros avec une sortie de fosse quasi parfaite à 200 verges du fanion.

« Je ne pouvais surtout pas jouer en sécurité à court du vert. Ça n’aurait pas été plaisant et je ne suis pas ici pour terminer au 30e rang. Donc, je me disais que si je pouvais m’approcher du fanion et faire un aigle, je me positionnerais dans la course. J’ai failli réussir, mais l’oiselet est aussi positif », a raconté celui qui désire quitter le 174e rang du classement de la coupe FedEx.

Il fallait s’installer aux abords des normales

5 du 16e (519 verges) et 18e (524 verges), samedi. Les golfeurs ont réalisé 6 aigles au 16e alors que le 18e a été le théâtre de 11 aigles. Il s’en est inscrit 21 en troisième ronde.