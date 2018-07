Quatre piscines de rêve en Floride

Trop de vagues, l’eau salée de la mer ne convient pas à votre peau, vous avez une peur bleue des poissons, la présence des méduses vous dérange ? Mais vous souhaitez tout de même vous rafraîchir par ce beau 35 degrés floridien ! Sachez que le Sunshine State est le paradis des piscines de rêve, et vous n’avez pas vraiment besoin d’être millionnaire pour pouvoir en profiter. En voici quatre de nos préférées !

The Villa Casa Casuarina (Miami Beach)

Photo courtoisie L’ancienne villa en front de mer du designer Gianni Versace à South Beach a été revampée en hôtel-boutique en décembre 2017. On a profité des rénovations pour ajouter un bassin dans la cour intérieure de l’établissement. Surnommée million mosaic pool, la piscine est entourée d’urnes et de bas-reliefs à l’effigie de Poséidon. Son carrelage est composé de milliers de micro-mosaïques en or 24 carats. Pour y faire trempette, on doit séjourner dans l’une des dix suites décorées dans le style baroque qu’affectionnait le gourou de la mode assassiné sur les marches de son palais miaméen en 1997. Sinon, on s’offre un verre au bar de l’hôtel d’où on peut admirer la fresque dorée au fond de l’eau turquoise.

Crystal Lagoon (Wesley Chapel/Tampa)

Photo courtoisie Les Émirats arabes unis, le Qatar et le Sultanat d’Oman en comptent par dizaines. Voici que la région de Tampa aura le sien à la fin de l’été : le Crystal Lagoon, un lagon d’eau douce et limpide, entouré de palmiers et de plages. Ce bassin artificiel a la longueur de six terrains de football mis bout à bout et ses rives nord et sud sont distantes de plus d’un kilomètre. Bref, une piscine assez grande pour s’exercer à la voile! Point phare d’Epperson Metro, un développement immobilier implanté sur le site d’un ancien ranch, le lagon est avant tout réservé aux résidents, mais le site accueille aussi un nombre limité de visiteurs.

Four Seasons Resort (Orlando)

Photo courtoisie, Don Riddle Images Quoi de mieux qu’une saucette en famille dans une piscine à débordement avec vue sur un lac pour relaxer après une journée dans un parc thématique d’Orlando? Le Four Seasons propose deux autres options détente aux parents: une baignade dans un bassin digne des thermes romains et une trempette dans une piscine réservée aux adultes avec musique sous-marine. Avec une rivière ensorcelée, des jeux d’eau et des glissades aquatiques, le complexe n’a pas oublié les enfants.

The Standard Spa (Miami Beach)

Photo courtoisie, Adrian Gaut Faire trempette dans une piscine à débordement de rêve, comme les millionnaires de Miami, c’est aussi possible à l’hôtel The Standard Spa. En effet, vous n’avez pas besoin de loger à cet endroit pour en profiter. Du lundi au jeudi, pour 75$, et du vendredi au dimanche pour 150$, l’hôtel autorise l’accès à sa piscine, bain turc, bain vapeur, saunas et leur plongeon arctique aux visiteurs d’un jour. Exercez- vous à retenir votre respiration le plus longtemps possible avant de vous y rendre! La piscine est pourvue d’un excellent système de son sous l’eau.

