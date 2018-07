Qui l’eût cru?

En télévision, franchir le cap des 1000 émissions n’a jamais été banal. Peu de séries, de jeux, de magazines et même de talk-shows ont atteint ce nombre magique. Et plus les années passent, plus ce succès peut être qualifié de véritable tour de force. Le mois prochain, Des squelettes dans le placard fracassera cette marque. Et dire qu’il s’en est fallu de peu pour que Patrice L’Écuyer et ses menteurs invités quittent l’antenne après une seule saison...

La petite histoire remonte à 2006. Après un premier été en dents de scie, Des squelettes dans le placard semblait destiné à baisser pavillon jusqu’à ce que Dominique Chaloult, la grande patronne des programmes de Radio-Canada, qui était alors directrice du secteur culture et variétés, donne un coup de fil au producteur Michel Chamberland pour sonder le terrain en vue d’un retour le printemps suivant.

Après quelques réunions d’équipe, la machine était repartie et revampée. Le jeu dérivé des Détecteurs de mensonges allait survivre.

« On a reformulé le show, confirme Michel Chamberland. Depuis ce temps, tout va bien. »

Photo courtoisie, ICI radio-canada

Plaisir renouvelé

Treize ans après son entrée en ondes, Des squelettes dans le placard continue de divertir un demi-million de téléspectateurs chaque soir à ICI Radio-Canada Télé. En entrevue, Patrice L’Écuyer dit éprouver toujours autant de plaisir – sinon plus – à diriger les opérations.

« Cette année, je m’amuse comme je ne me suis jamais amusé, déclare l’animateur. Au tout début, j’essayais de coincer les invités dans leurs menteries, mais avec le temps, j’ai réalisé que ce que les gens veulent entendre, c’est du monde raconter des histoires. Les Squelettes, c’est beaucoup plus un talk-show qu’un jeu, en réalité. »

L’arrivée de nouveaux visages fait partie des éléments qui contribuent à attiser la flamme de Patrice L’Écuyer, tout comme l’enthousiasme des personnalités qui reviennent chaque année.

« Ça fait tellement longtemps qu’on fait l’émission qu’on commence à recevoir des gens qui nous disent : “Quand j’étais jeune, je regardais ça !” Ça donne un coup de vieux, mais c’est bon signe ; le bassin d’artistes se renouvelle », observe l’animateur.

Histoires mémorables

Parmi les 3000 histoires parfois drôles et parfois gênantes racontées en ondes au cours des 13 premières saisons des Squelettes, certaines se sont avérées plus marquantes que d’autres, comme celle où Marc Hervieux avait gâché le souper de Saint-Valentin familial en perdant le contrôle d’une fontaine au chocolat qu’il avait mal installée.

Michel Chamberland se rappelle également le récit de René Homier-Roy, qui avait trafiqué les horoscopes d’un journal à ses débuts comme journaliste.

En coulisses

Dans un autre ordre d’idées, le producteur évoque des anecdotes de tournage, comme celle où Catherine Proulx-Lemay avait oublié ses textes top secret d’Unité 9 en salle de maquillage... ou quand Patrice L’Écuyer avait répondu au téléphone cellulaire de Jean-Thomas Jobin en plein enregistrement.