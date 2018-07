Quiz

b) Vous attendez le bon moment pour en parler avec l’autre et êtes convaincu que cela sera possible

c) Vous restez, mais votre soirée est gâchée par ces inconvénients et vous éprouvez des difficultés à digérer toute la nuit

b) Vous aimez l’idée d’essayer une autre place dans le resto, mais le bruit vous dérange plus que vous ne le croyiez ; vous discutez avec votre partenaire et ensemble vous prenez une décision : rester ou partir à la chasse d’un autre restaurant

c) Le stress vous gagne et vous devez lutter très fort pour ne pas céder à la tentation de refuser, vous y allez donc un peu à reculons

Avoir répondu « a » à la majorité des questions vous place directement dans la catégorie des gens plutôt rigides. Vous aimez que les choses se passent d’une certaine manière et lorsque celles-ci prennent une autre trajectoire, cela vous déstabilise. L’inquiétude vécue se manifeste souvent par une attitude rébarbative, voire négative. Il y a peu de place pour le plaisir dans votre vie, et ce, depuis longtemps.

Si vous avez répondu « b » à plus de quatre questions, c’est que vous faites partie de la catégorie des gens heureux, qui s’amusent facilement. Rire et avoir du plaisir sont votre devise ! Que ce mode de vie soit installé depuis toujours ou seulement depuis peu, vous le vivez à fond et entraînez ceux et celles qui partagent votre vie dans le même tourbillon de joie.

Une majorité de « c » vous place dans la catégorie des gens ambivalents. Parfois l’envie de vous détendre vous entraîne vers la relaxation, parfois les inquiétudes vous préoccupent et vous font glisser vers l’anxiété. Vous aimez analyser vos choix et vous réalisez régulièrement que vous passez à côté de plusieurs plaisirs (vos proches vous en font la remarque). Manque de confiance ou d’estime de vous ?