Séjour tout confort à Québec

Une pause bien méritée s’impose au gîte De La Tour à Québec. Parfaitement localisé, l’endroit se veut un havre de tranquillité. Tout simplement confortable.

C’est près des attraits de la vieille ville de Québec que l’on se pose au B&B de la Tour. Huguette Rodrigue et André Blanchet, deux enseignants devenus aubergistes à la retraite, ont quitté la Rive-Sud de Montréal pour s’installer à Québec.

Photo Annie Girard

Depuis déjà 18 ans, ils accueillent leurs invités dans leur maison historique de 1927 tout en partageant d’agréables discussions avec leurs invités. Située dans une rue paisible d’un quartier animé, la résidence reste bien entretenue et séduit grâce au beau bleu agencé aux briques.

Apaisantes chambres

Trois jolies chambres sont disponibles au B&B de la Tour. La Lin, parfaitement pâle, reste douce et apaisante. La Verte, avec sa décoration d’oiseaux et aux couleurs de la nature respire le calme, alors que la Jaune, avec sa décoration chaleureuse, est un brin pimpante.

Photo Annie Girard

Deux d’entre elles se partagent une salle de bains, mais disposent d’un lavabo dans leur chambre. L’autre chambre possède sa propre salle de bains complète. On aime le plancher en bois d’origine et la hauteur des plafonds du vieux bâtiment. Les pièces paraissent spacieuses et elles le sont en plus d’être confortables. Dans le gîte, l’atmosphère prédispose à la tranquillité, au calme, à la paix.

Photo Annie Girard

Délicieux repas

Le déjeuner pris à la grande table de la salle à manger est agréable pour les yeux et les papilles ! On remarque le soin apporté au service, à la préparation des assiettes et du menu. On sert d’abord un jus d’orange, puis une boisson chaude ainsi qu’une entrée comme une croustade aux framboises, des fruits frais accompagnés de flocons d’avoine au lait d’amande, d’un coulis de yogourt, de graines de chia ou de chanvre.

En plat principal, on nous propose, entre autres, un œuf recouvert de copeaux de fromage parmesan avec fruits et légumes, rôties, pain doré, ou des croûtons de pain au fromage brie avec des fruits frais de saison. Les plus gourmands se laissent tenter par un scone maison ou un croissant. Beaucoup de saveurs et de couleurs !

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 100 $ incluant le déjeuner.

Services

Des peignoirs sont fournis. On range vélos, motos et voitures convertibles au garage.

Activités sur place

Au salon, on se relaxe ou on lit. Dans la cour privée, on se repose ou l’on prend l’apéro dans l’espace tranquille.

Activités tout près

L’avenue Cartier avec ses restos, cafés, terrasses et boutiques est à 5 minutes de marche. Moins de 10 minutes de marche pour atteindre les plaines d’Abraham et 5 de plus pour joindre le Vieux-Québec.

Coordonnées

B&B de la Tour

1080, avenue Louis-Saint-Laurent

Québec (Québec)

G1R 2W7

Téléphone : 1 877 525-8775

bbdelatour.com