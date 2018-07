Spectaculaire Île des Dieux

Île de Crète, GRÈCE | Entre sandales de plage et chaussures de randonnée, la Crète offre le meilleur des deux mondes aux vacanciers, avec ses massifs et ses gorges spectaculaires, ses criques aux plages paradisiaques et ses falaises plongeant dans la mer. Voici six raisons de vous rendre sur la plus grande des îles grecques, au profil unique, qui fait d’elle un paradis pour les amateurs de plein air.

UN PETIT AIR D’ORIENT ET D’ITALIE

Photo courtoisie, Natalie Sicard

Chaniá (ou Haniá), la capitale du district de La Canée, est le point de départ de plusieurs excursions et randonnées dans la région. Il vaut la peine de s’y attarder pour marcher sur les quais du vieux port, admirer sa forteresse et sa mosquée ottomane, jusqu’à son phare vénitien. On s’arrête à une terrasse pour déguster un poulpe grillé ou des dakos, salade de tomates concassées.

LÉZARDER SUR UNE PLAGE AU SABLE ROSE

Photo courtoisie, Natalie Sicard

La côte ouest est longée de plages paradisiaques. On se dépose, ébahi, sur celle de Balos ou encore d’Elafonissi. Un arrêt s’impose sur la plage Falassarna, avec son sable fin, parfois mélangé de corail rose. On s’y rend en descendant sur une route en lacet au panorama plutôt impressionnant.

UN PETIT AIR DES CYCLADES

Photo courtoisie, Natalie Sicard

Les maisons blanches aux volets bleus de la station balnéaire de Loutro lui donnent un charme qui n’est plus un secret pour beaucoup de touristes ! Ce village pittoresque mérite un arrêt, ne serait-ce que pour goûter à l’agneau braisé traditionnel de la Taverne Stratis sur sa terrasse entre la mer et le plateau d’Annapolis, royaume du thym et des abeilles.

CRIQUES SAUVAGES ET PLAGES IDYLLIQUES

Photo courtoisie, Natalie Sicard

Photo courtoisie, Natalie Sicard

Le littoral, au sud, offre aussi de belles possibilités de randonnée. Entre Sfakia et Loutro, on se rafraîchit à la plage de Sweet Water. Blotti à flanc de falaise, son cadre est spectaculaire. Plus à l’ouest, la plage de Marmara, à la sortie des gorges d’Aradéna, est l’endroit idéal pour se baigner et avaler un verre de raki à sa Taverna après les avoir descendues. Yamas ! (santé !)

LÉGENDES DE LA MYTHOLOGIE GRECQUE SUR L’ÎLE DES DIEUX

Photo courtoisie, Natalie Sicard

L’île est non seulement connue pour avoir été le lieu de naissance de Zeus, mais aussi pour avoir été le théâtre de l’histoire du fil d’Ariane. Le roi Minos, fils de Zeus, aurait condamné le peuple athénien à lui offrir chaque année sept garçons et sept filles afin de nourrir le fameux Minotaure, créature mi-homme mi-taureau, enfermé dans le labyrinthe du palais de Knossos. Grâce au fil déroulé par Ariane, fille de Minos, le héros Thésée put tuer le Minotaure et sortir du labyrinthe. Dédale, grand inventeur et architecte du labyrinthe, fut alors enfermé à son tour avec son fils Icare. Dédale entreprit de lui fabriquer des ailes en cire pour s’échapper. Mais Icare s’approcha si près du Soleil que ses ailes fondirent ! Le labyrinthe de Knossos, situé au centre de l’île, est aujourd’hui ouvert aux touristes et est un véritable must à visiter.

DÉGUSTER LES FROMAGES TYPIQUES CRÉTOIS

Photo courtoisie, Natalie Sicard

Au lait de chèvre ou de brebis, on se régale de Gravièra (sorte de gruyère) et de Myzithra, le féta crétois présent dans la salade quotidienne de tomates, oignons et concombre. On ne s’en lasse pas ! On goûte aussi aux kaltsounias, chaussons fourrés de fromage, à la délicieuse moussaka et aux saligaria, escargots.

Randonnée entre kri-kris et oliviers

Photo courtoisie, Natalie Sicard

La ville de Chaniá est souvent le point de départ pour tout randonneur qui s’aventure dans les gorges de cette région, dont celles de Samaria, les plus célèbres.

Pour y accéder, on prend la route jusqu’au fameux plateau d’Omalos, à 36 km au sud-ouest de Chaniá. Bordée de pins, de platanes, de chênes et d’anciennes vignes en terrasses, la route est l’une des plus jolies de l’île.

De là-haut, on a accès à l’entrée du Parc national de Samaria, à 1250 m. Un escalier de pierres en pente raide, avec un parapet en bois, ouvre la voie. La descente du canyon comporte quatre sections d’environ 3,5 km chacune, ce qui en fait une randonnée de 16 km de long.

Cachet crétois

La descente s’ouvre sur un chemin rocailleux bordé de pics rocheux et d’immenses falaises de calcaire. À l’ombre au début, ce qui permet de supporter la chaleur, la descente prend environ 6 à 7 heures pour les randonneurs aguerris. Il vaut mieux avoir de bonnes chaussures, voire des bottes de marche, un chapeau et de la crème solaire, sans oublier une bonne réserve d’eau.

Après 11 km, on atteint enfin les « portes de fer », la partie la plus étroite – et la plus photographiée des gorges de Samaria. Le trajet prend fin au village d’Agia Roumeli, au bord de la mer de Libye qui s’étend dans toute sa splendeur d’un bleu envoûtant. De là, après une bonne saucette rafraîchissante, on prend le bateau jusqu’au port de Chóra Sfakion, où un bus nous ramène jusqu’à Chaniá.

Circuit de plusieurs jours

Photo courtoisie, Natalie Sicard

Il est aussi possible de faire le trajet inverse. De cette façon, on en profite pour faire l’ascension des autres gorges sur un circuit de plusieurs jours.

En se rendant au port de Sfakia, qui dessert des villages du littoral inaccessibles par les routes et cernés par les gorges, on dépose les valises encombrantes sur un bateau qui nous suivra tout au long de la randonnée.

Le sentier qui nous transporte entre Loutro, Finikas, Agia Rouméli, Sougia et Paléochora, borde la mer.

Chargés uniquement de notre sac de jour, on peut serpenter entre le littoral et les hauts plateaux, descendre ou remonter les gorges dont celles, entre autres, de Samaria et d’Aradena.

Chaque soir, une fois nos valises récupérées, les aubergistes nous accueillent avec les succulentes spécialités de l’île.

Tout au long de ce voyage, les Crétois se sont avérés être des hôtes chaleureux et plein d’humour, qui ne manquaient pas de nous dire à quel point on est un peu fous de marcher comme ça ! Ils nous disaient sans arrêt, « Siga Siga », une expression grecque qui veut dire « doucement doucement, un pas à la fois ! »

PAYSAGE GRANDIOSE

Photo courtoisie, Natalie Sicard

Les gorges du Parc national de Samaria sont les plus célèbres de l’île. Situées au cœur des montagnes Blanches, dans un canyon de 17 km de long où poussent lauriers roses, pins parasols, platanes et cyprès, ses falaises peuvent atteindre­­­ jusqu’à 600 m de hauteur. Avec un dénivelé de 1250 m, on les descend à partir du plateau d’Omalos, à 39 km au sud de Chanià. La route pour se rendre au point de départ est l’une des plus belles de l’île. Au terme d’une randonnée de 6-7 heures, on arrive au village d’Agia Roumeli, où l’on prend le bateau jusqu’à Sfakia­­­. On peut aussi faire l’inverse et les monter !

COUP DE CŒUR POUR LA GORGE AU PONT VERTIGINEUX

Photo courtoisie, Natalie Sicard

Tout en haut des gorges d’Aredéna, on atteint le village abandonné du même nom. Depuis la plage de Marmara, le chemin pour l’atteindre aboutit sur un dernier sentier escarpé qui s’étire sur environ 5 km. En route, le pont reliant l’ancien village d’Aradéna à celui d’Annapolis, suspendu à 138 m de hauteur, offre des sensations fortes aux randonneurs. Cœurs sensibles, s’abstenir !

UN PLATEAU COUVERT D’OLIVIERS

Photo courtoisie, Natalie Sicard

Sur le plateau d’Omalos, chèvres et moutons vivent paisiblement parmi les vieux oliviers, cernés d’imposantes montagnes. Le mont Pachnès est particulièrement imposant du haut de ses 2453 m d’altitude. Le village d’Omalos, perché à 1080 m, est le point de départ ou d’arrivée pour accéder aux gorges de Samaria.

CROISER UN KRI-KRI OU MILLE CHÈVRES DOMESTIQUES

Photo courtoisie, Natalie Sicard

La chèvre sauvage de Crète, le kri-kri, règne dans les montagnes Blanches depuis les temps préhistoriques. L’île en compterait environ 2000 et la plupart vivent dans le Parc national de Samaria. En marchant, on fait attention aux chutes de pierres, car les kri-kris déambulent en hauteur le long des parois. Bienheureux ceux qui ont la chance d’en voir un de près ! Les chèvres domestiques, par contre, sont nombreuses sur les plateaux, et peut-être plus faciles d’approche !

INFOS PRATIQUES :

S’y rendre : Vols Montréal/Athènes, puis Athènes/Chaniá ou Héraklion. En ferry (tous les jours depuis Le Pirée [Athènes] vers La Canée, Réthymnon, Héraklion et Agios Nikolaos), on compte de 7 à 9 heures.

Saison : de mai à fin octobre alors que la température moyenne est de 30 degrés. À savoir : Le Parc national de Samaria est ouvert du 1 er mai au 15 octobre.

mai au 15 octobre. Se déplacer sur l’île : en voiture ou en bus, qui sont nombreux et desservent la plupart des villes et villages.

Y faire un trekking

L’agence Karavaniers offre 10 jours de trek dans le sud-ouest de la Crête au printemps et à l’automne. En savoir plus : karavaniers.com

À rapporter : huile d’olive (et cosmétiques à base d’huile), herbes (thé des montagnes, dictame crétois, origan, sauge, thym), miel, raki ! Et pourquoi pas un morceau de broderie traditionnelle ou un couteau, symbole de bravoure pour les Crétois ?

Guide et romans