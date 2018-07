Tant qu’à faire

Avouez que les photos dissuasives sur les paquets de cigarettes sont singulièrement dégueulasses. Toutefois, celle de la femme dont les dents sont devenues noires et pourries enlève de la crédibilité aux autres. Trop, c’est comme pas assez. Mais l’idée d’écœurer le monde par le visuel répugnant n’est pas bête et mériterait peut-être d’être poussée plus loin. Un lecteur suggère que l’on mette sur nos rapports d’impôt la photo des politiciens qui ont grossièrement voyagé aux frais des contribuables et des autres dénoncés pour corruption. Sinon, sur les bouteilles de bière et de vin ou à l’entrée de la SAQ, des photos de victimes d’accidents de la route défigurées et amputées ? Ou alors la photo d’un beau gros foie cancéreux et désagrégé sur les bouteilles de spiritueux. On pourrait aussi retrouver, sur les boîtes de souliers de course, l’image d’un enfant de 10 ans en train de travailler dangereusement près d’une machine à coudre quelque part en Asie. Sinon, une copie de son chèque de paie de 12 piasses pour la semaine.

À FOND

Pourquoi pas des photos de clochards complètement démunis en bordure des tables de jeu au casino ? Tant qu’à y être, un gros bouton d’acné bien mûr sur l’emballage d’une tablette de chocolat ou d’un gros sac de chips. La caricature d’une artère coronarienne bloquée sur les boîtes de sel et l’image d’une grosse bedaine sur les contenants de beurre. Tiens, la photo géante d’un mélanome géant au verso de votre billet d’avion pour un pays du Sud. Question. Y aura-t-il une image quelconque sur les emballages de cannabis ? Des yeux rouges ou la photo de quelqu’un qui commande de la pizza à 11 heures le soir ? Ou alors Justin déguisé en Indien.

SAMEDISMES

Robert Lepage lance le forfait « souper-pas-de-spectacle ».

Voyez le nouveau film Mission Impossible. C’est l’histoire d’un gars qui veut rentrer à Montréal sans freiner.

100 millions $ de coke sur un voilier. C’est ça la narine marchande.

Un peu partout au Québec, la sécheresse est moins sérieuse... sauf pour les Alouettes.

À l’achat d’un cabanon, obtenez une remise.

À MARDI

Je suis ravi que plusieurs d’entre vous soient allés voir le radar-satellite de Météomédia.