Tirer dans le dos des siens

Quand j’étudiais au doctorat, mon directeur de thèse nous parlait souvent des « effets pervers­­­ ».

C’est une notion très connue en sciences sociales.

Elle désigne les conséquences négatives d’un geste bien intentionné.

Une rumeur voudrait que votre banque soit en difficulté. Par précaution, vous vous dépêchez de retirer votre argent. Comme beaucoup d’autres déposants font comme vous, la banque s’effondre effectivement.

Une personne sent une odeur de fumée dans un lieu bondé. Elle sonne l’alarme. Paniqués, des gens meurent écrasés en voulant fuir.

Oups !

Reconnaissons à Donald Trump de la constance sur un sujet.

Depuis des décennies, il dit que les règles du commerce international désavantagent son pays.

Bien intentionné, il a agi en conséquence. Mais regardons-y de plus près.

Prenez un fabricant de motos basé aux États-Unis : Harley-Davidson.

Ses motos sont fabriquées avec de l’acier et de l’aluminium importés, maintenant frappés par les tarifs imposés par Trump.

La direction de l’entreprise estime que ses coûts de production vont augmenter de 55 millions $.

Forcément, le prix de vente augmentera.

« Si vous agissez stupidement, nous pouvons le faire aussi », aurait dit le président de l’Union européenne à Trump.

L’Union européenne a donc imposé des tarifs sur les motos importées des États-Unis.

Harley songe maintenant à déménager en Europe une partie de sa production.

Whirlpool, le fabricant d’électroménagers­­­, avait applaudi des deux mains quand Trump avait dit vouloir aider les manufacturiers américains.

Oups ! Les produits de Whirlpool contiennent tous de l’acier et de l’aluminium importés et désormais taxés.

Ses revenus et la valeur de l’action baissent.

Même chose pour les composantes importées des automobiles assemblées aux États-Unis.

Les tarifs sont une taxe qui, ultimement, est refilée à l’acheteur.

Forcément, si le produit est plus cher et que les ventes baissent, l’industrie et ses travailleurs sont les premiers touchés.

La Chine n’allait évidemment pas se laisser intimider. Elle a riposté avec ses propres tarifs.

C’est la panique absolue chez les producteurs américains de soya.

Leur principal marché ? La Chine...

Trump improvise maintenant un plan de sauvetage de 12 milliards $ pour une agriculture américaine malmenée par ses propres décisions.

Chinois et Européens doivent tenir la ligne dure, car s’ils cèdent Trump reviendra­­­ avec de nouvelles demandes­­­.

Comme cet homme ne comprend que la force, on lui répond par la force.

Ses bonnes intentions l’ont conduit à poser des gestes qui se retournent contre lui.

Trahis

Voyez la cruelle ironie au cœur de tout cela.

Fondamentalement, qui a voté pour Trump ?

Une forte proportion de travail­leurs d’usine, d’agriculteurs et de gars... qui conduisent des Harley.

« Friendly fire », dit l’armée américaine pour qualifier une attaque qui fait des victimes dans son propre camp.