«Tom Cruise est incroyablement dévoué»

Il y a 40 ans, Simon Pegg n’était qu’un jeune garçon qui se plaisait à regarder la série américaine Mission : Impossible à la télévision dans son Angleterre natale. Aujourd’hui, le gamin a grandi. Et l’acteur britannique réalise un rêve d’enfance en reprenant du service aux côtés de Tom Cruise dans Répercussions, le sixième chapitre des aventures de l’agent Ethan Hunt. « C’est complètement fou. Si on m’avait dit, à l’époque, que j’aurais un jour un rôle dans cette série, j’aurais paniqué », rigole-t-il.

« J’essaie de me rappeler ces moments de mon enfance le plus souvent possible pour réaliser cette chance que j’ai. Parce que, une fois sur le plateau, même si j’ai du plaisir, ça reste mon boulot. J’ai travaillé fort, et longtemps, pour arriver où j’en suis aujourd’hui », poursuit l’acteur en entretien téléphonique avec Le Journal.

Après des rôles dans différentes productions télévisuelles, il s’est finalement fait connaître à travers le monde grâce au film Shaun of the Dead, une comédie d’horreur aujourd’hui devenue culte auprès des fans du genre.

Photo AFP

Une vedette d’action en devenir

C’est d’ailleurs ce projet qui a permis à Simon Pegg de se joindre à l’univers de Mission : Impossible à son troisième chapitre, à l’époque réalisé par J. J. Abrams. Il était toutefois loin de se douter que l’aventure perdurerait et que son personnage de Benji Dunn gagnerait en importance au fil des volets subséquents de la série.

« Je croyais qu’il ne s’agirait que d’une simple apparition dans le troisième film. Je savais que J. J. Abrams était un fan de Shaun of the Dead, alors c’était selon moi sa manière d’y faire un clin d’œil. Mon rôle n’en était pas un d’action à l’époque. Puis il m’a proposé que Benji Dunn devienne un agent sur le terrain. Je n’ai pas hésité une seconde et je lui ai demandé où je devais signer ! » relate Simon Pegg.

Il ne s’attendait donc pas à ce que Mission : Impossible fasse de lui une star de films d’action. Une adaptation, incluant une importante remise en forme, a été nécessaire pour Simon Pegg, puisque les tournages ne sont pas de tout repos pour l’équipe de Mission : Impossible. Cascades périlleuses et scènes de bagarre demandent autant de rigueur que de risques pour les acteurs, à commencer par la tête d’affiche, Tom Cruise.

« Tom Cruise est incroyablement dévoué. On ressent toute la peur et l’admiration sur le plateau quand il doit tourner des cascades particulièrement dangereuses. Il est prêt à mettre sa vie en danger pour un film », avance Simon Pegg.

La blessure de Tom Cruise

C’est ce qui est arrivé, à Londres, il y a à peine un an. Lors d’une cascade périlleuse où Tom Cruise devait sauter d’un immeuble à l’autre, l’acteur s’est cassé une cheville, forçant l’arrêt du tournage pendant plusieurs semaines.

Certains acteurs auraient pu être inquiets quant à l’avenir du tournage. Mais pas Simon Pegg. Connaissant bien Tom Cruise, le Britannique a pu continuer à dormir sur ses deux oreilles.

« Je savais qu’il allait s’en remettre en un temps record. Et je n’ai pas été surpris de le revoir sprinter sur le plateau après seulement neuf semaines de convalescence. Car c’est comme ça qu’il est dans la vie : il s’applique pour tout ce qu’il fait », explique l’acteur.

Tout est donc rentré dans l’ordre rapidement ; le tournage a repris son cours et la sortie du film, hier, n’a pas dû être reportée.

►Mission : Impossible – Répercussions est présentement à l’affiche.