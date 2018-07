Traversée internationale du lac Saint-Jean: «Une victoire personnelle» pour Xavier Desharnais

ROBERVAL | Xavier Desharnais n’avait pas l’intention de repartir du Lac-Saint-Jean avec une autre «médaille de bois», surtout pas à sa dernière participation à son épreuve favorite. Il peut maintenant s’exclamer haut et fort que c’est mission accomplie.

Malgré une course éprouvante en raison des conditions sur l’eau, le double champion a su s’accrocher jusqu’à la fin au sein du peloton pour obtenir la deuxième position (7 h 10 min 53,4 s). Dire qu’en avril dernier, il passait sous le bistouri pour réparer une déchirure du labrum et une fracture à l’épaule!

«C’est vraiment une victoire personnelle. Je me suis arrêté en touchant la plaque pour me recueillir un peu parce que quand on y pense, je me faisais opérer il n’y a même pas quatre mois et je ne croyais même pas que je ferais la Traversée.

L’entraînement a été très difficile et très monotone. Mon coach Bertrand [Venturi] a fait une job incroyable de préparation. Je me suis dit qu’il fallait que je m’accroche. Ça a été très dur quand j’ai vu qu’il y avait un peloton de six nageurs à 200 m à l’avant et j’avais mal aux épaules. Parfois, je n’étais même pas capable de lever mon épaule. Ça a été vraiment dur», a relaté le nageur de Sherbrooke, qui avait grimpé sur la plus haute marche du podium en 2014 et 2015.

Énergie du désespoir

Quatrième l’an passé, Desharnais n’avait pas envie de revivre le même scénario alors qu’il avait annoncé dans les dernières semaines que la saison 2018 constituait sa tournée d’adieu dans le monde de la natation en eau libre. Il s’agissait de sa septième participation au mythique 32 km.

«J’y ai pensé tout le long et plus on abandonnait des nageurs, avec les trois autres gars qui allaient très bien, je me disais qu'il y avait de bonnes chances que je finisse encore quatrième, mais à la fin, j’ai tout donné pour ne pas avoir encore la médaille de bois», a lancé l’athlète de 28 ans.

Les vagues étaient tellement puissantes à un moment donné que Desharnais croyait que les organisateurs allaient arrêter la course, ce qui ne s’est jamais produit dans l’histoire de la Traversée.

«Parfois, ça n’avait pas de sens et je pensais qu’ils allaient arrêter la course parce que les bateaux allaient rentrer sur tout le monde. Il n’y avait aucune possibilité de faire de la vitesse et de prendre une ligne.»

Desharnais a également tenu à saluer la performance d’Alexander Studzinski, qui a mené durant une bonne portion de l’épreuve avant de se contenter du bronze.

«Studzinski méritait la victoire d’après moi. Je suis très déçu pour lui, il a réussi à ramener toute l’avance qu’on avait perdue. S’il n’avait pas été là, je n’aurais pas sprinté comme ça», a-t-il compati. Desharnais espère battre le record de la traversée en solo de l'île de Catarina et Los Angeles (36 km), en septembre prochain, avant d'accrocher son maillot.

Guertin toujours amer

Poussé malgré lui vers la retraite durant l’hiver, l’ancien nageur Philippe Guertin agissait à titre d’analyste pour l’organisation durant les activités des derniers jours.

Trois fois médaillé à l’événement, dont une deuxième position l’an passé, Guertin a décidé de se retirer après avoir été privé de financement de la part de Sport Canada, dont les critères d’admissibilité avaient été resserrés par Natation Canada.

«La transition est encore difficile, surtout en venant ici quand je vois tout le monde nager, ça me donne le goût. J’adore le sport et j’aimerais être encore en train de performer, mais la vie a fait les choses autrement», racontait l’athlète de Saint-Hubert au Journal.

Même s’il est maintenant stagiaire chez KPMG en prévision d’obtenir son titre de comptable agréé, Guertin éprouve toujours de l’amertume devant la décision de la fédération nationale. «C’est ça que je trouve le plus dur, car je n’ai pas arrêté ma carrière selon mes propres termes. C’est un peu Natation Canada qui m’a poussé à l’extérieur de la porte. En perdant mes subventions, en plus de retarder mes stages si je continuais, ça m’aurait coûté beaucoup trop cher», a signalé le Québécois.