La romancière trifluvienne Johanne Pronovost surprend ses lectrices avec une quatrième comédie romantique très réussie et bien vivante, Besoin d’un chum... pis ça presse ! Son héroïne, une jeune mécanicienne qui vient d’être flushée par son amoureux, doit s’en trouver un autre au plus vite pour une question d’héritage.

Jamie, l’héroïne de ce roman à succès, est scandalisée : son grand-père veut donner son immense maison de campagne à sa cousine Adèle, parce qu’elle et son homme projettent d’avoir une ribambelle d’enfants.

Jamie, la fille de party endurcie, et sa sœur Léa, 25 ans, plutôt coincée, embarquent dans le plan de leur mère : se trouver des amoureux « crédibles » pour faire changer les plans du grand-père.

La mission tourne à la comédie lorsque Léa se présente avec un collègue pathologiste à lunettes et que Jamie arrive au bras de son voisin, un bum obsédé par le sexe, aux ambitions pas très nettes.

La mère s’en mêle et inverse les partenaires : Jamie se retrouve avec le nerd à lunettes, et sa sœur Léa avec le mauvais garçon. Le grand-père se laissera-t-il convaincre par cette mascarade ?

Liens familiaux

Johanne, une conteuse-née, souhaitait vraiment immortaliser ses souvenirs de jeunesse et témoigner des liens très forts qui l’unissent aux membres de sa famille à travers une comédie romantique.

« J’avais ma sœur et ma cousine comme modèles et je voulais évoquer la nostalgie de l’enfance, des grands-parents très aimants. En écrivant un roman, je pouvais leur rendre un petit hommage, parce qu’ils font partie de mes plus beaux souvenirs », dit-elle en entrevue.

Elle souhaitait doser l’amour, l’humour et le mystère, un peu à la manière du film Le chanteur de noces, avec Adam Sandler. « Je voulais que les gens s’attachent à l’héroïne... mais aussi au héros. Si la lectrice tombe un peu amoureuse du héros, ça lui donnera envie de lire encore plus ! » dit-elle en riant. « Et je sais que j’ai réussi quand les gens viennent me voir et me demandent si le personnage existe pour vrai ! »

Un peu de mystère s’ajoute à l’histoire. « On veut que X finisse avec Y... mais on ne veut pas savoir à l’avance comment ! Pour obtenir un bon mystère, je travaille sans faire de plan. Je me ménage des surprises ! »

Il y a beaucoup de joie qui transparaît dans son écriture. « J’ai une plume simple et très québécoise. Je modifie le langage selon la personne – dans ce livre, Adèle a toutes sortes de parlures. Mais ça va avec son personnage. »

Sortir des clichés

Son héroïne – une mécanicienne quand même girly – sort des clichés. « Ce que j’écris, c’est de la chick lit bleu foncé. Je parle autant de sacoches et de maquillage que de quatre-roues et de moteurs, pour rejoindre un public plus large. Je trouve ça drôle de placer une héroïne très féminine dans un suit de garagiste plein de graisse. »

« Mes héroïnes me ressemblent ! » avoue Johanne, qui travaille à l’hôpital Sainte-Marie, à Trois-Rivières, en hygiène et salubrité et qui n’hésite à porter des Kodiak pour accomplir ses tâches quotidiennes. Ses poches, dit-elle, sont remplies de bouts de papier brun couverts de notes pour ses romans !

■ Johanne Pronovost habite à Trois-Rivières.

■ Elle a écrit plusieurs romans, dont Quand l’amour change d’adresse.