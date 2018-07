Un autre 28 juillet

Il y a un an exactement, j’avais passé ma matinée en alternant entre pleurer comme je ne l’avais pas fait depuis mon enfance, assis seul sur le plancher du salon les bras autour de mon chien et des appels à mon vétérinaire pour discuter de la suite des choses. La suite des choses étant une décision irrévocable mais de toute évidence inévitable également.



Je vous invite à aller lire ce récit avant de lire ce billet-ci, si vous ne l’aviez pas fait alors.



J’imagine que j’ai été chanceux car la vie m’a épargné des deuils de gens très près de moi pour le moment. La mort de mon chien était donc mon premier vrai deuil de famille immédiate en tant qu’adulte. Et je vous assure qu’il n’y avait pas plus “famille immédiate” que ma belle Alpha.



Un an plus tard, je dois vous dire bien franchement, je ne croyais jamais que ce serait si douloureux. L’habitué du refoulement que je suis, tsé le gars qui ressent beaucoup mais exprime peu, s’étonne, est sous le choc même, des attaques sournoises du deuil.



Quand tu perds un être cher, les premiers jours tu ne penses qu’à ça, constamment. Puis, une heure à la fois, tu arrives à faire autre chose pour occuper ton cerveau et ton coeur, à ton grand étonnement et parfois avec un peu de culpabilité.



Après, ça se compte en jour sans trop y penser. Puis en semaine. Des mois plus tard tu es convaincu d’être passé à autre chose et bang! Quelque chose te ramène en plein visage cette douleur, presque aussi vive qu’au jour même.



Une des premières fois fut à l’épicerie. J’arrivais et j’ai vu une dame faire descendre son chien clairement avancé en âge de sa voiture. Ce n’est pas la vue de tous les chiens qui déclenche l’émotion mais cette fois, ce chien, avec son visage blanchi par les années, a tout fait remonter. Je suis retourné dans ma voiture quelques minutes pour retrouver ma contenance.



Ça m’est même arrivé dans un jeu vidéo! Le héros apprend à son fils à chasser et ils abattent un cervidé, qu’ils doivent achever. Le dernier souffle du grand cervidé était identique à celui que mon chien a fait lors de son euthanasie. J’ai dû poser le jeu pendant plusieurs minutes avant de reprendre.



Et ainsi de suite. On ne sait jamais quand ça va frapper, ce qui va le déclencher ni comment on va réagir mais ça fait maintenant partie intégrante de ce que nous somme comme personne.



Le pire avec le deuil c’est qu’il n’y a pas grand chose à faire. La plus grande platitude, celle qui te donne envie de péter la gueule de la personne qui te la dit, s’avère pourtant: y a que le temps qui adoucit le deuil. Et dans ce cas-ci, le temps ne passe pas très vite.



Un an plus tard, il n’a pas eu de nouveau chien dans ma vie. Il n’y a même pas eu de nouvelle femme dans ma vie. C’est fou, n’est-ce pas? Qu’une bête à quatre patte laisse un vide sidéral en toi que tu n’as même pas le goût ni la force de remplir.



Ça me rendrait un peu triste, en même temps, que mes 28 juillet ne deviennent qu’une date comme les autres.