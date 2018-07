Un bolide à 334 000$ à Montréal?

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Le patron de CAE s’offre une maison de 5,2 M$

Photo courtoisie

Marc Parent, le grand patron du fabricant de simulateurs de vols montréalais CAE, s’est offert une maison qui possède un des cinq plus grands terrains d’un arrondissement cossu de la métropole pour 5,2 millions $. C’est un producteur musical, Vito Luprano, qui a produit tous les albums de Céline Dion, et son ex-conjointe qui sont les vendeurs. « Prestigieuse adresse (...). Superbe opportunité (...). Belle fenestration, cuisine avec coin service. Trois étages dont un pour la suite des maîtres avec boudoir et salle de bains attenante. Solarium, véranda et terrasse avec vue sur magnifique jardin verdoyant avec piscine », décrit un courtier.

Un multimillionnaire du pot vend pour 4 M$

Photo courtoisie

Kenneth Clement, le fondateur du producteur de pot ontarien ABcann Global, a vendu près de 3 millions d’actions de l’entreprise à un prix entre 1,37 $ et 1,54 $. La valeur des transactions dépasse les 4 millions $. M. Clement a démissionné du conseil d’administration d’ABcann en mars. Il détient toujours une participation évaluée à près de 40 millions $ dans la compagnie.

Un majestueux chalet pour deux hauts cadres de CGI

Un chalet possédant cinq chambres à coucher et cinq salles de bains ainsi que deux terrains adjacents, totalisant près de dix acres au bord d’un lac dans les Laurentides, a été acquis il y a quelques mois par la vice-présidente du conseil et vice-présidente exécutive de la firme informatique CGI, Julie Godin, et Julien Héon, un autre administrateur de l’entreprise. La transaction s’est établie à 2,67 millions $. Julie Godin est la fille du fondateur et président exécutif du conseil de CGI, Serge Godin. Un article des Affaires en 2011 l’avait présentée comme un successeur potentiel à son père.

La Porsche la plus rapide livrée à Montréal

Photo courtoisie

Une première Porsche 911 GT2, décrite comme « la plus ultime des 911 » et la « Porsche la plus rapide de tous les temps », a été livrée ce printemps au Canada à un client par un concessionnaire de Montréal. L’identité de l’acquéreur n’est pas connue. Le prix de base du bolide est de 334 000 $. La voiture développe 700 chevaux et peut passer de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes.