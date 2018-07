L’écrivain ontarien Iain Reid a pris tout le monde par surprise avec son premier roman, Je sens grandir ma peur. Thriller métaphysique sur les limites du couple, réflexion sur la solitude et sur les relations humaines, ce roman étonnant sera bientôt adapté à l’écran et disponible sur Netflix.

Un garçon et une fille prennent place dans une voiture qui traverse la campagne enneigée, quelque part au Canada, en direction de la maison de ferme des parents de Jake. Tandis qu’il est absorbé par la route, elle se remémore des souvenirs et panique à cause d’appels incessants qui proviennent, mystérieusement, de son propre numéro de téléphone.

De temps en temps, ils échangent quelques propos. On pourrait croire qu’ils s’aiment. Mais leur univers s’écroule lorsque Jake disparaît.

Adapté par Charlie Kaufman

« J’ai été chanceux avec ce roman, qui a attiré l’attention au Canada et aux États-Unis », explique Iain Reid. « Au fil des mois, de plus en plus de pays s’y sont intéressés. Nous avons vendu les droits pour l’adaptation cinématographique. Le réalisateur américain Charlie Kaufman, qui a tourné Eternal Sunshine of the Spotless Mind et Being John Malkovich, est en train de faire l’adaptation pour Netflix. L’écriture du scénario est en cours, la distribution aussi, et il pense filmer l’automne prochain, pour que ce soit disponible sur Netflix l’année prochaine. »

« Charlie Kaufman a gagné un Oscar. Il a été très aimable avec moi et je n’avais jamais imaginé que tout cela allait se produire. C’est une surprise agréable pour un auteur canadien de Kingston qui n’aurait jamais imaginé qu’il puisse lire mon livre, encore moins en faire un film ! »

Iain Reid se souvient très bien de ce qui a déclenché l’écriture du roman. « J’avais étudié certains concepts en philosophie quand j’étais étudiant à l’université. Quelques-unes de ces idées me dérangeaient. Elles me faisaient plus peur que les films d’horreur – je n’ai jamais trouvé qu’ils faisaient peur, ils ne sont que dégoûtants.

« Mais quand on commence à penser à des concepts comme la solitude, la réalité, le doute... au bout d’un moment, ça peut devenir très troublant. J’avais cela en tête... et je trouvais qu’il y avait là du matériel pour l’écriture.

« Mais ce n’est que plusieurs années plus tard que j’ai eu vraiment l’idée pour le roman : un jeune couple qui part en balade dans une zone rurale... J’ai décidé de marier les deux concepts : les concepts philosophiques et cette histoire. Ils allaient bien ensemble. Puis j’ai entamé l’écriture. »

Iain Reid avait raconté un an de vie sur la ferme de ses parents et un voyage avec sa grand-mère de 92 ans dans ses deux autres livres. « C’était des histoires vraies ; pourtant, je n’ai jamais senti qu’elles étaient très personnelles. En revanche, dans ce roman, j’ai le sentiment que c’est beaucoup plus personnel, même si c’est une œuvre de fiction. »

L’isolement social

L’isolement et la solitude sont des thèmes très importants dans le livre. « Je réfléchissais à cela en écrivant. J’ai besoin de – et j’apprécie – la solitude. Et j’encourage aussi les autres à en tirer les bénéfices. Mais je trouve aussi qu’elle a des limites : où se trouvent-elles... et quelles sont les conséquences d’une trop grande solitude ? Comme êtres humains, on a besoin de relations humaines. »

Iain dit qu’il a passé beaucoup de temps seul, sur sa ferme, à s’occuper des animaux. « Ça m’est déjà arrivé de ne pas parler pendant quatre jours. On finit par se perdre dans nos propres pensées. C’est pour cette raison que je parle de l’importance des autres dans mon livre. Et aussi que je considère qu’on ne doit jamais les tenir pour acquis. »

Iain Reid est né au Canada en 1980. Il habite à Kingston.

Il a écrit deux ouvrages de non-fiction et travaillé dans la presse avant de publier son premier roman, Je sens grandir ma peur.

Charlie Kaufman fait l’adaptation cinématographique.

Son prochain roman sortira en août (en anglais) et les droits d’adaptation ont déjà été vendus à Anonymous Content, qui ont fait une série sur HBO, True Detective, et qui ont aussi tourné Le Revenant, avec Leonardo DiCaprio.

EXTRAIT

« J’aurais peut-être dû me contenter d’apprécier cette balade. Au lieu de cogiter. Sortir de ma propre tête, m’amuser : laisser les choses se faire naturellement.

Je ne sais pas ce que ça veut dire, laisser les choses se faire naturellement, mais j’en ai beaucoup entendu parler. C’est le secret de la longévité d’un couple, paraît-il. Mais n’est-ce pas ce que nous sommes en train de faire ? Je me laisse aller à ces réflexions. »

– Iain Reid, Je sens grandir ma peur, Presses de la Cité