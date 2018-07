Un samedi marqué par de fortes pluies et même de la grêle

Le mauvais temps continue de ruiner les vacances de la construction. Des orages violents étaient prévus samedi jusqu’au coucher du soleil sur plusieurs régions du sud de la province, incluant la Mauricie, Québec et la Réserve faunique des Laurentides.

Les secteurs de Lac-aux-Sables et de Shawinigan en Mauricie, de Portneuf dans la région de Québec et de l’Étape dans la Réserve faunique des Laurentides, devaient se préparer en milieu d'après-midi à la formation d’orages violents débouchant sur de fortes rafales, de la grêle pouvant atteindre la taille d’une pièce de cinq cents et de la pluie forte.

«La ligne d'orages violents se déplace vers le nord-est à 50 kilomètres à l'heure. La ligne s'étend de la Réserve faunique des Laurentides à Shawinigan», a précisé Environnement Canada sur son portail, samedi après-midi.

Plus tôt dans la journée de samedi, les Laurentides et le secteur de La Tuque, notamment, ont eu droit à de fortes averses.