Une adresse à éviter

Prenez votre film de fantômes préféré et soustrayez-en toute l’originalité, les scènes effrayantes et le plaisir. Le résultat devrait ressembler à Notre maison, un long métrage générique et ennuyant, prenant l’affiche ce week-end.

On aurait tant voulu se laisser séduire ou, à tout le moins, surprendre par ce nouveau film signé Anthony Scott Burns. Car après tout, le cinéaste canadien avait fait montre d’un fort potentiel avec Father’s Day, son segment de l’anthologie d’épouvante Holidays.

Mais malheureusement, rien ne colle avec Notre maison.

Tomber à plat

On y retrouve un jeune inventeur qui crée, bien malgré lui, une machine permettant d’amplifier les phénomènes paranormaux à l’intérieur de la demeure familiale. Son frère et sa sœur cadets en profiteront pour établir un contact avec des esprits qu’ils croient être ceux de leurs parents décédés tragiquement.

Tout au long du récit, Notre maison semble incapable de trouver sa propre identité, empruntant autant à l’épouvante qu’au drame familial, sans jamais réussir à être efficace dans l’un ou l’autre des genres. Résultat : un interminable enchaînement de clichés et de scènes qui rappellent que des films tels que Insidieux et L’apparition ont été capables de faire beaucoup, beaucoup mieux avec des situations semblables.

Bref, on soupire bien plus qu’on ne frissonne avec Notre maison. Et on oublie le film dès le générique arrivé.

