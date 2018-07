Une autre contre-performance de Luis Severino

L’as lanceur des Yankees Luis Severino a connu une troisième sortie difficile d’affilée, samedi à New York, alors qu’il a accordé six points dans une défaite de 10-5 des siens aux mains des Royals de Kansas City.

Severino (14-4) a donc échoué pour une troisième fois dans sa tentative de devenir le premier artilleur des ligues majeures à atteindre le plateau des 15 gains.

En quatre manches et un tiers, il a permis six points mérités sur huit coups sûrs et un but sur balles. Son vis-à-vis, Brad Keller (4-4), a œuvré pendant cinq manches et deux tiers et a accordé quatre points mérités sur neuf coups sûrs et trois passes gratuites.

Dans la victoire, Lucas Duda a réussi son neuvième circuit de la saison, en cinquième, une claque bonne pour deux points, tandis que Brian Goodwin a expédié une offrande de David Robertson de l’autre côté de la clôture en huitième, alors qu’il y avait deux coéquipiers sur les sentiers.

Les Bombardiers du Bronx s’étaient pourtant rapprochés à 6-5 entre autres grâce au 24e circuit de la campagne de Giancarlo Stanton, qui a produit deux points.