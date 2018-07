Une montagne magique avec l’Orchestre Métropolitain

C’était un soir de pleine lune sur le belvédère du Mont-Royal. Ni trop chaud, ni trop froid, la température idéale avait attiré un nombre incalculable de spectateurs et dès 19 h 30, le site affichait complet. Pour une 5e année, l’Orchestre Métropolitain et son chef étoilé Yannick Nézet-Séguin

invitaient le Tout-Montréal, à ce rendez –vous annuel. Que l’on ne vienne plus me dire que la musique classique s’adresse uniquement à l’élite ou aux gens fortunés. Dans la foule, nous comptions des touristes, des couples amoureux, des petites familles avec couvertures et biberons pour étancher la soif du petit dernier et des amateurs de musique tout court. Au cœur de cet orchestre, rutilante « machine de course », nous sommes en présence d’un chef, qui déploie de l’énergie, félicite ses musiciens et plus encore, souligne la parfaite communion avec son auditoire. Nous devrions être fiers, surtout dans le climat actuel de suspicion, de voir un jeune homme accomplir un travail phénoménal autant à Philadelphie

et prochainement au Metropolitain Opera de New York.



Un tout Tchaïkovski

Pour cette soirée tout en douceur, Tchaïkovski était à l’honneur. En une heure trente et des poussières, la Symphonie no 4 ainsi que la Polonaise (Eugène Onéguine)

furent les plats de résistance. Malgré le léger vent et les quelques mouches qui venaient tourbillonner sur les partitions, l’aisance et l’expressivité mélodique ne firent qu’un. Valorisant les solistes et faisant naître des climats propices à l’une des plus belles soirées estivales, Yannick Nézet-Séguin et son orchestre cultivèrent l’élégance, sans jamais oublier, le dynamisme et ce petit je-ne-sais-quoi propre à ceux et celles, qui pour qui talent et bonheur ne font qu’un.



À entendre ce soir au parc West-Vancouver de l’île des Sœurs 20 h.