Une première pour José Gaudet

L’animateur et humoriste José Gaudet aura l’occasion de se frotter à un univers avec lequel il est peu familier cet été.

Porte-parole de la 13e édition du Challenge 255, qui aura lieu du 16 au 19 août à Baie-du-Febvre, dans le Centre-du-Québec, ce passionné de conduite automobile invite le public à découvrir avec lui cette grande fête où les camions lourds sont à l’honneur. Présenté comme l’un des plus importants rassemblements de courses de camions au Canada, l’événement réunit plus de 150 coureurs et comprend 1000 départs (pick-up, camions et motos). Il attire environ 55 000 personnes, chaque année.

« Si tu es quelqu’un qui aime l’accélération, dans la vie, tu as peine à réaliser qu’un camion, qui habituellement est dédié au transport de légumes ou de meubles, est capable de faire une accélération comme une Ferrari. C’est spectaculaire », a-t-il indiqué, en entrevue.

Curieux

Au-delà de ces démonstrations de puissance, c’est surtout le Show’N Shine qui a piqué la curiosité de l’animateur. Ce volet du Challenge 255 convie le public à une exposition de camions chromés, mais aussi à un spectacle son et lumière qui aura lieu le 18 août, en soirée.

« J’y vais vraiment avec un cœur d’enfant. Je m’en vais là pour découvrir. Ce qui m’a biaisé, c’est la gang. Quand je parle avec des gens passionnés qui ont du fun, je suis fini. Je suis accroché et je veux voir la suite. C’est ce qui m’est arrivé avec eux. »

► Plus d’informations à l’adresse challenge255.com