Valeur des équipes sportives: les Cowboys toujours en tête

Vous voulez vous lancer en affaires et êtes à la recherche d’une entreprise prospère ? Achetez une équipe de sport professionnel. Les profits sont au rendez-vous plus que jamais et la valeur des équipes continue de monter en flèche, révèle le plus récent classement annuel de la revue Forbes, classement dont la tête est une fois de plus occupée par les Cowboys de Dallas.

Même si la franchise des Cowboys ne bénéficie pas du rayonnement international dont jouissent les plus grandes équipes de soccer de la planète, même si elle n’a pas remporté le Super Bowl depuis 22 ans, et même si elle n’a remporté que deux matchs de séries depuis 1997, elle trône à nouveau au sommet du classement avec une valeur estimée à 4,8 milliards de dollars américains.

Nul besoin de dire que le controversé propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, ne regrette pas aujourd’hui sa décision d’avoir déboursé 140 millions $ pour se porter acquéreur de l’équipe en 1989. Au cours de la dernière année uniquement, la valeur des Cowboys a augmenté de 14 %, toujours selon Forbes.

Vente des Panthers

La vente des Panthers de la Caroline, une autre équipe de la NFL, pour la somme de 2,2 milliards $ plus tôt cette année a en partie contribué à faire augmenter la valeur des autres franchises.

Si les Panthers, qui n’évoluent pas dans un marché majeur et qui ne sont pas reconnus pour leur riche histoire, ont trouvé preneur pour 2,2 milliards $, combien obtiendraient Jones pour ses Cowboys ou Robert Kraft pour ses Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui desservent un énorme marché et qui exercent une domination sans précédent sur la NFL depuis l’entrée en scène du quart-arrière Tom Brady en 2001 ?

D’ailleurs, les Patriots occupent le sixième rang du classement des équipes ayant la plus grande valeur. Entre les Cowboys et les Patriots, on retrouve trois équipes de soccer, respectivement le Manchester United, le Real Madrid et le FC Barcelona, de même que les Yankees de New York.

Aucune équipe de hockey

Bien que les équipes de hockey ayant le plus de valeur, comme les Maple Leafs, le Canadien ou les Rangers, ne soient pas à plaindre sur le plan financier, aucune d’entre elles n’a réussi à percer le top 50 du classement de Forbes.

Par contre, s’il persistait encore des doutes quant à la place qu’occupe la NFL dans le paysage sportif nord-américain, le plus récent classement devrait les dissiper. Au total, 29 des 32 équipes du circuit Goodell figurent dans le top 50, seuls les Bills de Buffalo, les Bengals de Cincinnati et les Lions de Detroit y étant exclus. Preuve que tout va bien dans la NFL, les Jets de New York ont chuté de huit rangs au classement, mais leur valeur est restée la même.

Et à voir les prix obtenus par les propriétaires ayant décidé de se départir de leur équipe récemment, de même que les montants faramineux que versent les empires médiatiques pour obtenir les droits de diffusion de propriétés sportives, le sport professionnel continuera de rouler sur l’or à moyen terme.

Enfin, notons qu’en moyenne, les 50 équipes ayant la plus grande valeur ont généré des profits de 103 millions $ l’an dernier, ce qui représente une hausse de 13 % comparativement à l’année précédente.

Top 25 des équipes ayant le plus de valeur

Équipe et leur valeur (en milliards $)

Cowboys de Dallas (NFL) 4,8 G$ Manchester United (Soccer) 4,123 G$ Real Madrid (Soccer) 4,09 G$ Barcelona (Soccer) 4,064 G$ Yankees de New York (MLB) 4,0 G$ Patriots de la Nouvelle-Angleterre (NFL) 3,7 G$ Knicks de New York (NBA) 3,6 G$ Lakers de Los Angeles (NBA) 3,3 G$ Giants de New York (NFL) 3,3 G$ Warriors de Golden State (NBA) 3,1 G$ Redskins de Washington (NFL) 3,1 G$ Bayern Munich (Soccer) 3,063 G$ 49ers de San Francisco (NFL) 3,05 G$ Dodgers de Los Angeles (MLB) 3,0 G$ Rams de Los Angeles (NFL) 3,0 G$ Cubs de Chicago (MLB) 2,9 G$ Giants de San Francisco (MLB) 2,85 G$ Bears de Chicago (NFL) 2,85 G$ Red Sox de Boston (MLB) 2,8 G$ Texans de Houston (NFL) 2,8 G$ Jets de New York (NFL) 2,75 G$ Eagles de Philadelphie (NFL) 2,65 G$ Bulls de Chicago (NBA) 2,6 G$ Broncos de Denver (NFL) 2,6 G$ Dolphins de Miami (NFL) 2,575 G$

Le chiffre de la semaine : 106

Photo d'archives, AFP

Selon le classement annuel des équipes sportives ayant la plus grande valeur de la revue Forbes, un total de 106 équipes valent au moins 1 milliard $ en 2018. Ce même classement comptait 87 équipes milliardaires l’an dernier.