Bien équipé pour s’élancer

En route vers votre terrain de golf favori avec votre sac, vos bâtons, vos balles et vêtus des vêtements appropriés, vous êtes prêts à jouer. Mais pourquoi ne pas bonifier votre équipement de quelques accessoires pratiques ?

Parapluie Tour Deluxe de Tour Trek offrant une protection FPS 50+ et présentant un diamètre de 68 pouces. Plusieurs couleurs disponibles. 39,99 $, golftown.com

Si vous prévoyez faire un voyage de golf, le sac Bag Boy T-750 protégera votre équipement pendant le transport. 129,99 $, golfavenue.ca

Ramasse-balle ZTech argent mesurant jusqu’à 16 pieds, doté d’une tête en forme de cuillère pour récupérer votre balle n’importe où. 34,99 $, golftown.com

Serviette de golf Wilson qui s’attache à votre sac, à votre chariot ou à votre voiturette pour assécher différents équipements ou parties du corps. 11,97 $, walmart.ca

Le télémètre Precision Pro Golf NX7 Laser Rangefinder produit une vibration lorsque la cible est atteinte, offrant les mesures nécessaires pour bien réussir un coup. Précision d’un mètre près et portée de 400 verges. 299,99 $, golfavenue.ca

Le GPS G10 Approach de Garmin comprend plus de 40 000 parcours internationaux et offre des distances précises de l’avant, l’arrière et du milieu du vert, en plus d’indiquer les obstacles et l’emplacement précis de chaque trou. 179,99 $, golftown.com

L’analyseur d’élan SkyGolf SkyPro capte une centaine de données de l’adresse à l’impact, qu’il transmet sans fil à votre téléphone intelligent afin de recréer votre élan. 249,99 $, golftown.com

Brosse à deux côtés (fibre et laiton) de marque Tour Mission pour bien nettoyer vos bâtons et vos crampons. 4,97 $, walmart.ca

Le chariot en aluminium Front Runner 2.0+ se plie en deux étapes faciles. Il est léger, convient à tous les sacs de golf et sa taille compacte permet de le transporter n’importe où. 219,99 $, golfavenue.ca

Couvre-bâton en forme d’alligator signé Daphne’s Headcovers surdimensionné pour protéger les bois de départ plus larges, doublé en peau de mouton et élastique. Plusieurs modèles disponibles. 34,99 $, golftown.com