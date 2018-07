Changer de peau

Les féministes aiment beaucoup la série La Servante écarlate.

Or, qui a eu l’idée de faire une série télé à partir du livre culte de Margaret Atwood ?

Le producteur américain Bruce Miller.

Eh oui, un homme ! C’est un homme qui est derrière la série la plus féministe de l’heure ! Le fait qu’il a un pénis entre les jambes ne l’a pas empêché de bien servir cette œuvre et d’en saisir toute l’importance.

DE CALCUTTA À DACHAU

Qui a réalisé le film Gandhi, qui a permis à des millions de personnes de mieux connaître le libérateur du peuple indien ?

Richard Attenborough. Un Anglais. Un homme qui, par sa culture, est associé à l’ennemi, à l’oppresseur.

Qui a interprété les personnages principaux de la série Holocauste, la première œuvre de fiction à traiter de l’extermination des Juifs ?

Meryl Streep et James Woods, deux acteurs « goys » (non juifs).

Qui a réalisé Devine qui vient dîner, le premier film américain à succès à mettre en scène un couple interracial ?

Stanley Kramer, un Blanc.

Qui a réalisé Philadelphia, le premier film américain à succès à traiter du sida ?

Jonathan Demme, un hétérosexuel.

Qui a tourné la série Bury My Heart At Wounded Knee, la première série télé d’importance à traiter du massacre du peuple amérindien ?

Le Québécois Yves Simoneau.

Qui a écrit La Condition humaine, le livre le plus connu jamais écrit sur la révolution communiste chinoise ?

Le Français André Malraux.

DU WYOMING À L’IRLANDE

Qui a réalisé Brokeback Mountain, le premier western ouvertement gai de l’histoire du cinéma ?

Ang Lee, un hétérosexuel. D’après une nouvelle d’Annie Proulx, une hétérosexuelle. Avec deux comédiens hétérosexuels. Ce qui n’a pas empêché ce long métrage de recevoir le prix du Meilleur Film décerné par l’Alliance gaie et lesbienne contre la diffamation (GLAAD).

Qui a réalisé Hunger, un film sur le combat du militant indépendantiste irlandais Bobby Sands ?

Steve McQueen, un réalisateur américain de race noire, qui est aussi irlandais que moi, papou.

Quel artiste d’ici a le mieux interprété le grand succès d’Édith Piaf Hymne à l’amour ?

Gerry Boulet. Le rockeur à la voix testiculaire a refusé de « masculiniser » le texte, chantant – sans jamais être ridicule – « Je me ferais teindre en blonde ».

Qui a réalisé le film From Hell, sur Jack L’Éventreur ?

Les frères Hughes, deux Américains de race noire qui sont aussi anglais que moi, mohawk.

SORTEZ-MOI DE MOI

Qui joue Bob Dylan dans le film I’m Not There ?

La comédienne Cate Blanchett.

En 1982, un film à succès dénonçait le sexisme dans le monde des médias. Qui jouait le rôle de la femme qui devait se battre pour se faire respecter dans ce monde hyper macho ?

Dustin Hoffman. Le film s’appelait Tootsie.

Qui a réalisé The Boys in the Band, le premier film américain produit par un studio à traiter ouvertement d’homosexualité ?

William Friedkin, l’ex-mari (très hétérosexuel) de Jeanne Moreau.

C’est ça, un artiste. Un être capable de changer de peau, de sortir de son monde, de son milieu.

Et maintenant, on voudrait enfermer les artistes dans leur race, leur sexe, leur orientation ?

Non, mais quelle blague...