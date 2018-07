Comment choisir la voie idéale pour moi?

Je suis face à un dilemme difficile à résoudre. Mariée depuis 30 ans avec un homme que j’adorais mais qui me trompait avec régularité, il y a trois ans et pour la deuxième fois dans les dix dernières années, il est parti avec une de ses maitresses, sous prétexte de s’ennuyer avec moi et d’avoir envie d’un peu plus de piquant dans son existence.

Décidée à ne plus me faire avoir par ses belles paroles, je me suis laissée aller à aimer un ami d’enfance qui me courtisait depuis longtemps car il connaissait les écarts mon mari. Mon divorce fut quand même difficile, car mon ex voulait partir sans trop céder sur le matériel. Avec l’aide de mon avocat j’ai tenu mon bout, et le partage fut équitable. Nos enfants, même s’ils aiment beaucoup leur père, étaient fiers de moi. Pour une fois je m’affirmais.

Depuis deux ans, je partage la vie d’un homme doux, sensible, à mon écoute et surtout fidèle. Mais depuis une couple de mois, mon ex est revenu dans le portrait. Il trouve sa jeune dulcinée ennuyeuse à la longue et dit regretter les soirées en ma compagnie qui, dit-il aujourd’hui, étaient stimulantes intellectuellement, sans compter mes « sublimes talents culinaires » inégalés. Bref, je suis redevenu la femme de sa vie!

Comme mon ressentiment envers lui s’était estompé et que j’avais fait la paix avec ses incartades, je me suis surprise à me sentir flattée par ce retour vers moi qu’il effectue. Je me rends compte aussi que je l’aime encore, car chacun de ses courriels enflammés me fait redevenir comme une jeune femme en amour pour la première fois. Autant vous dire que je suis mêlée en dedans de moi, même rendue à mon âge.

Je ne sais plus quoi penser de tout ça. J’aime l’homme avec lequel je vis présentement, mais d’un amour beaucoup plus calme et mesuré. Je sais que ça lui ferait une peine énorme si je le quittais car il me met sur un piédestal. Je sais aussi que rien ne m’assure que mon ex ait changé. D’ailleurs mes amies me pressent de réfléchir au fait que m’ayant toujours trompée, rien ne m’assure qu’il n’en sera pas pareil dans le futur.

Pensez-vous qu’il soit possible que cet homme ait changé? Trouvez-vous normal que ma passion pour un homme qui m’en a fait voir de toutes les couleurs comme lui m’en a fait voir, je puisse recommencer à l’aimer comme au premier jour? J’ai peur aussi de la réaction de mes enfants qui vont peut-être nous en vouloir de bousculer leur tranquillité de vie encore une fois. Comment voir clair dans tout ça pour ne pas me tromper?

Dans le trouble

Même si vous semblez souhaiter que je vous donne la voie idéale à suivre, je ne le peux pas, parce qu’il n’y a pas de voie idéale. Celle qui va s’exprimer par votre petite voix intime est celle que vous allez probablement suivre. Mais sera-t-elle exempte d’embuches? Personne ne peut le prédire.

Mais avant de prendre la décision finale, il y aurait lieu de vérifier le sérieux des propositions qu’on vous fait. Cet homme volage a-t-il vraiment changé? Veut-il le bien de votre couple, ou simplement récupérer les billes qu’il a été tenu de vous abandonner lors du divorce? Veut-il juste revenir vers celle qui l’a soutenu contre vents et marées en acceptant parfois même l’inacceptable, parce qu’il en a assez de la petite nouvelle, jusqu’à ce qu’il en croise une autre sur sa route?