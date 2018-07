La télé dégoûtante atteint un nouveau sommet avec Dr. Pimple Popper, une émission dans laquelle on montre des extractions de boutons en gros plan.

Atterrie en ondes au début du mois devant 2,4 millions d’Américains, cette nouveauté de TLC, la chaîne derrière Le sexe m’a envoyé à l’urgence et Mon étrange dépendance, est pilotée par Sandra Lee, une dermatologue, chirurgienne plastique et... star de YouTube. Au cours des dernières années, cette Californienne a gagné 4 millions d’abonnés — et 2,5 milliards de visionnements — en filmant ses interventions les plus répugnantes, dans lesquelles elle enlève, éclate et explose des points noirs, des kystes et toutes sortes de comédons.

Avis aux intéressés : elle fait également un malheur sur Facebook (2 millions de fans) et Instagram (39 000 fidèles).

Il n’en fallait pas plus pour que TLC lui donne sa propre série, qui occupe la case horaire de 22 h le mercredi, histoire d’avoir de belles images en tête juste avant d’aller au lit.

Valeur ajoutée

Contrairement aux vidéos YouTube, Dr. Pimple Popper n’est pas qu’un enchaînement d’extractions juteuses. On prend d’abord le temps de nous présenter les patients/cobayes aux prises avec des kystes.

En entrevue au Washington Post, Sandra Lee raconte qu’elle a réalisé qu’elle tenait quelque chose la première fois qu’elle a publié une courte vidéo d’extraction d’un point noir sur Instagram. Surprise par l’engouement des internautes, elle s’est mise à fouiller le web pour découvrir une sous-culture composée de dizaines de milliers de vidéos semblables, dans lesquelles les gens montraient comment ils faisaient éclater leurs boutons.

Des émissions à éviter sur l’heure du souper

Dr. Pimple Popper est loin d’être la première émission à révulser les téléspectateurs. Voici trois autres titres peu recommandés à l’heure du souper.

► Embarrassing Bodies

Une équipe de médecins britanniques traite des patients souffrant de problèmes de santé gênants ou bizarres. Au programme : verrues, problèmes sexuels et toutes sortes de tumeurs. (En français, Docteur, suis-je normal ?)

► Hurl

Une compétition de nourriture. La personne qui vomit en dernier gagne.

► Fear Factor

Des épreuves en tous genres, comme passer à travers un tunnel de tarentules, manger des testicules de buffles et chercher une bague dans une piscine de sang de vache.