Dustin Johnson intraitable

OAKVILLE | Dustin Johnson avait exprimé le souhait de livrer une dernière entrevue dans la salle de presse de l’Omnium canadien au sous-sol du pavillon de Glen Abbey en la quittant samedi soir. Il l’a réalisé alors qu’il a remporté le championnat national, dimanche.

Non sans avoir fait durer le suspense alors qu’une avance de quatre coups après 54 trous laissait présager une lutte entre les quatre golfeurs au sommet après trois rondes. En contrôle de ses moyens jusqu’au milieu du retour en fin d’après-midi, un boguey au 12e trou et la poussée tardive de Keegan Bradley ont resserré le peloton au sommet du tableau.

DJ a fermé les livres en inscrivant des oiselets sur les deux dernières normales cinq du parcours, en route vers une carte finale de 66 (-6) et une 19e victoire en carrière.

Avec ses quatre rondes sous 70 et sa fiche cumulative de –23, il a mis la main sur le trophée canadien qu’il avait échappé deux fois à Oakville. Il a devancé les Coréens Byeong Hun An et Whee Kim par deux coups.

Ayant signalé avoir bousillé ses chances sur les normales 5 samedi, le meilleur joueur au monde a inscrit des oiselets sur les quatre normales 5 du parcours, dimanche.

« C’est très spécial, car j’ai eu le support des partisans durant toute la semaine. Cette victoire est très significative, car c’était la dernière édition à Glen Abbey, un parcours que j’adore particulièrement », a exprimé celui qui a signé un troisième titre cette saison en peaufinant son jeu avec son fer droit après des ratés à Carnoustie.

« Ici, tout peut arriver si quelqu’un se met en marche. Il peut vraiment plonger sous la normale. Je savais et je voulais vraiment bien jouer pour pouvoir gagner. J’ai offert une solide performance, a soutenu celui qui était à égalité avec trois golfeurs avant de prendre le départ.

Il devient également le 16e golfeur de l’histoire à remporter l’Omnium canadien et l’Omnium américain dans sa carrière.

Bradley croyait bien avoir une chance au retour des deux heures d’interruption en raison des orages qui ont déferlé sur Oakville en fin d’après-midi, lui qui a enfilé trois oiselets pour terminer la ronde finale avec un pointage de 64 (-8), le meilleur de la journée. Mais DJ n’avait pas dit son dernier mot.

Comeneur à l’issue de 54 trous, Kevin Tway a disparu du tableau principal avec une ronde de 76 (+4). Il a ainsi terminé au 17e rang.

Leçon de Crisologo

Une première participation à un tournoi sur le circuit de la PGA ne s’oublie pas. Le jeune amateur canadien Chris Crisologo n’oubliera certainement pas le sien. À 22 ans, il a réussi à prendre le 45e rang de l’Omnium canadien. N’eût été une troisième ronde en dents de scie, il aurait amélioré sa performance, lui qui a terminé en force avec une carte finale de 69 (-3).

Il a pris son pied parmi les grands de son sport. Confiant en ses moyens, il aurait même souhaité une meilleure prestation générale.

Le meilleur amateur du tournoi a pris une tonne de notes en vue de ses prochains championnats amateurs.

« Ils ne sauvent pas juste des coups autour des verts, ils en sauvent aussi sur les seconds coups en étant dans les bons endroits. Cette semaine, je me suis placé dans des endroits bizarres où il fallait que je réalise des calculs débiles, a-t-il raconté. J’ai aussi vu leur constance qui est incroyable, tant dans le champ de pratique que sur le parcours. »

Photo AFP

Mackenzie Hughes a remporté la coupe Rivermead, le prestigieux trophée remis au meilleur Canadien à l’Omnium. Le golfeur de 27 ans natif de Hamilton a terminé à égalité au 8e rang avec un rendement cumulatif de -15.

► L’an prochain, l’Omnium canadien aura lieu au club de golf Hamilton du 6 au 9 juin.

Omnium canadien de la PGA