Il ne faut jamais laisser un enfant sans surveillance dans un véhicule

Un père en Chaudière-Appalaches a appris à ses dépenses qu’il ne faut jamais laisser seul un enfant de moins de sept ans dans un véhicule, même si la fenêtre est ouverte et que l’on ne s’absente pas longtemps.

C’est un policier en congé qui a remarqué, samedi, qu’un enfant âgé de moins de sept ans était seul dans un véhicule dont le moteur était en marche dans le stationnement du Jean Coutu du boulevard Frontenac, à Thetford Mines. L’enfant dormait sur le siège arrière et une fenêtre avait été laissée ouverte.

Le policier a aussitôt avisé ses collègues en devoir à la Sûreté municipale de Thetford Mines.

La policière dépêchée sur place a rencontré le père de l’enfant, un résident de Saint-Jacques-de-Leeds âgé de 40 ans, et lui a remis un constat d’infraction de 107 $.

L’homme aurait pu être sommé de payer une amende encore plus grande étant donné qu’il était aussi en infraction pour ne pas avoir verrouillé ses portières et pour avoir omis de retirer la clé du contact d’un véhicule sans surveillance et dont il a la garde. La policière a toutefois utilisé son pouvoir discrétionnaire et ne lui a pas remis de constats pour ces infractions.

Rappel

Dans un communiqué, la Sûreté municipale de Thetford Mines rappelle que le code de la sécurité routière interdit de laisser sans surveillance un enfant de moins de sept ans dans un véhicule dont il a la garde.

« Les policiers vont toujours répondre de façon prioritaire à ce type d’appel pouvant mettre la sécurité des enfants en danger et incitent les citoyens à signaler sans délai les infractions de ce genre via le 9-1-1», mentionne Yves Simoneau, porte-parole du service policier.

Le porte-parole rappelle que des malfaiteurs peuvent profiter du fait que le moteur a été laissé en marche pour voler le véhicule.

Il souligne que des cas de vols de véhicules alors que des enfants ont été laissés sans surveillance à l’intérieur sont survenus récemment au Québec, soit en janvier 2016 à Longueil et en novembre 2017 à Gatineau.

À Thetford Mines, les policiers se sont rendus le 5 juillet 2018 dans le stationnement d’un Walmart pour deux enfants qui étaient dans une automobile pendant que leurs parents commettaient un vol à l’étalage dans le commerce.