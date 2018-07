Le week-end culturel de Wilfred LeBouthillier

Quel est le spectacle que vous tenez absolument à voir ?

Photo courtoisie, Véronyc Vachon

Je compte aller voir le spectacle de Richard Petit, Space2 symphonique, en décembre à la salle Wilfrid-Pelletier, qui présentera The best of Pink Floyd avec une trentaine de musiciens. J’ai vu, au printemps dernier, leur spectacle The Wall Live, également un spectacle hommage à Pink Floyd à la salle Wilfrid-Pelletier et j’ai été impressionné notamment par la mise en scène avec des projections et des costumes. Moi qui n’étais pas un très grand fan de Pink Floyd, j’ai été agréablement surpris. C’est un spectacle de classe mondiale. Je ne manquerai pas leur prochain qui promet d’être différent.

Quel est le dernier film que vous avez particulièrement aimé ?

J’ai vraiment aimé la série documentaire, Soupçons (The Staircase) en treize épisodes qui se regardent comme un film. On y raconte l’histoire du procès controversé de l’écrivain américain Michael Peterson, qui s’est fait accuser de meurtre, puis emprisonner alors qu’il clamait son innocence. Il perd son premier procès, mais réussit à faire appel. C’est très percutant.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie, NBC

J’ai récemment vu en rafale la série This is us (Notre vie), que j’ai vue en un rien de temps, tellement c’est captivant. En deux jours, j’avais déjà vu la première saison et j’ai regardé la saison deux tout aussi rapidement. C’est une histoire toute simple, axée sur les valeurs familiales. On dirait l’histoire de la voisine à côté. C’est très bien présenté et facile à suivre, malgré les retours en arrière. On vit de grandes émotions à chaque épisode. À la fin, ma blonde était inconsolable. C’est très touchant !

Quel est votre coup de cœur musical ?

Photo d'archives, AFP

Comme j’aime beaucoup la musique country, j’ai un très grand coup de cœur pour le chanteur country Chris Stapleton. C’est mon artiste favori des dernières années. Il a son style bien à lui, où il réussit à marier le country pop avec le country classique. On l’entend beaucoup chanter à la radio, ces temps-ci, la chanson Say some­thing en duo avec Justin Timberlake, qui est un style très différent de ce qu’il fait habituellement. Pour ma part, mon album préféré demeure Traveller.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

J’ai beaucoup d’admiration pour Zachary Richard, d’autant plus que j’ai eu la chance de travailler avec lui sur la réalisation de mon premier album. Ç’a été une de mes plus belles expériences sur le plan artistique. C’est aussi lui qui m’a fortement suggéré d’écrire mes chansons et raconter mes propres histoires. Il m’a donné l’élan qu’il fallait à ce moment-là. Depuis ce temps, je n’ai pas arrêté d’écrire. Il est doté d’une grande sagesse. En fait, c’est un vieux sage. Tu lui poses une question, et il va te répondre de façon réfléchie, comme s’il y avait songé pendant des semaines sans avoir à le faire. C’est un homme d’expérience. De plus, je me retrouve dans son style musical.

On suit Wilfred LeBouthillier