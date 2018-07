Lettre à un coureur de jupons qui veut blanchir sa réputation

Je m’adresse à celui qui est venu brailler dans votre giron parce qu’il ne rencontrait que des filles qui le laissaient après deux ans de vie commune, tout en se demandant ce qu’il avait de pas correct, lui qui, à 48 ans, avait décidé de cesser de courir et de se caser pour fonder une famille. Vous avez eu raison de lui dire qu’il devait chercher dans la mauvaise talle pour avoir ainsi raté ses trois dernières unions, mais vous auriez aussi dû lui dire qu’il n’y a pas que l’habit qui fait le moine. Il faut un changement plus en profondeur.

J’en ai connu un de même qui ne cherchait que la chair fraîche et qui dédaignait les filles de son âge sous prétexte qu’elles manquaient de piquant. Je le sais, parce qu’il m’a dompée net quand il a su que j’avais 39 ans quand lui en avait 45. J’ai pleuré ma vie pour quelqu’un qui n’en valait pas la peine. Il voulait fonder une famille, mais continuer en même temps sa vie de garçon. Il cherche encore et je lui souhaite de mourir en cherchant.

L.P.

Il faut plus que le simple vouloir pour changer sa nature profonde. Il faut aussi prendre le temps de réviser ses valeurs ainsi que ses priorités. Dans le cas qui nous occupe, ça suppose la volonté chez cet homme de cesser de baser sa vie sur l’image, le glamour et les conquêtes, pour l’axer sur des valeurs d’amour, d’entraide et de pérennité.