L’Iran, le grand bluff de l’été

Peut-être parce que c’est l’été, les vacances, on pourrait se laisser bercer par l’illusion que les choses ne vont pas si mal de par le monde. Il y a des troubles, de plus petits conflits et des attentats ici et là, mais de grandes menaces ? Pas vraiment ! C’est pour ça qu’il faut garder Donald Trump et l’Iran à l’œil.

Ces derniers jours, des combattants de l’État islamique, coincés dans le sud de la Syrie, ont commis une série d’attentats : au moins 250 morts, une majorité de civils. Terrible, cruel, inhumain et pourtant, insignifiant.

Ces extrémistes musulmans, qui faisaient la hantise de l’Occident il y a quelques mois encore, restent une verrue sur l’islam et le Moyen-Orient, mais rien de plus.

Le péril nord-coréen a aussi perdu de son punch. Souvenez-vous il y a un a un an, début août, Donald Trump promettait à Pyongyang « feu et colère comme le monde n’a jamais vu » si d’autres menaces étaient émises contre les États-Unis.

On connaît la suite : depuis le sommet de Singapour, le président américain n’a que de bons mots pour Little Rocket Man (qui a, bien sûr, perdu son surnom), et les Nord-Coréens, pas plus fous, font juste assez de concessions pour avoir l’air de bonne foi.

Il y a toujours la Russie, hostile et insolente. Les espions et contre-espions américains ont détaillé, sous tous les angles, les efforts de cyberpirates russes pour déstabiliser les démocraties européennes et, bien sûr, l’élection présidentielle américaine de 2016.

Il y a quelques jours, on apprenait que ces mêmes cyberpirates, avec la bénédiction du Kremlin, montraient un intérêt inquiétant pour les installations de production et de distribution électrique américaines.

Reste donc l’Iran

Sauf que comme Donald Trump — mystère ! — tient à tout prix à se faire un ami de Vladimir Poutine, il semble bien, pour l’instant, qu’on n’ait pas à craindre un choc des deux puissances nucléaires.

Tout va tellement vite à Washington qu’on a déjà oublié qu’il y a une semaine à peine, le président des États-Unis avertissait Téhéran — en MAJUSCULES via Twitter — de ne « jamais, au grand jamais menacer une nouvelle fois les États-Unis au risque de subir des conséquences telles que peu dans l’Histoire en ont connues ».

Réponse, à la fin de la semaine, du major général Qassem Soleimani, commandant des fameux Gardiens de la Révolution iranienne : « Si vous commencez la guerre, nous la terminerons. Vous savez que cette guerre détruira tout ce que vous possédez. » Rien de rassurant !

Les Iraniens, c’est clair, jouent un rôle déstabilisateur au Moyen-Orient, du Liban au Yémen. Les Saoudiens les détestent ; les Israéliens se méfient d’eux comme de la peste. Donald Trump a ajouté à l’inquiétude, en retirant les États-Unis de l’entente conclue sous Barack Obama qui avait au moins le mérite d’encadrer le programme nucléaire de l’Iran.

L’improvisation comme stratégie

Ses deux plus proches conseillers en la matière — John Bolton, à la Sécurité nationale, et Mike Pompeo, au département d’État — ont notamment fait leur réputation sur leur intransigeance à l’égard des ayatollahs.

Bref, un raid — vite fait, bien fait — contre les installations nucléaires iraniennes, comme certains le laissent entendre, n’est pas totalement inconcevable tant cette Maison-Blanche semble se réveiller la nuit pour haïr le pouvoir iranien.

Loin d’être un coup fatal au régime, l’opération risquerait plutôt de souder la population iranienne à ses dirigeants et de déclencher un enchaînement de représailles dont on imagine mal la fin.

Une conclusion un peu extrême, peut-être, en ce beau dimanche d’été. Pourtant, matin après matin, d’un tweet incohérent à l’autre, on ne peut malheureusement plus se surprendre de rien.