Une victoire samedi soir et la tête au championnat de la série NASCAR Pinty’s. Louis-Philippe Dumoulin ne pouvait espérer un meilleur scénario avant de se présenter devant son public à Trois-Rivières la semaine prochaine.

Le pilote de 39 ans a conclu de brillante façon sa tournée dans l’Ouest canadien en remportant l’épreuve d’Edmonton devant Kevin Lacroix et Alex Tagliani.

Son parcours s’était pourtant mal amorcé trois jours plus tôt lors de la première des deux courses disputées à Saskatoon où il a été victime d’une crevaison alors qu’il occupait le deuxième rang.

« On s’est retroussé les manches, a dit Dumoulin dans l’entrevue téléphonique du Journal, en sachant qu’on avait les moyens de rebondir à la course suivante. »

« La deuxième épreuve s’est beaucoup mieux déroulée, a-t-il poursuivi, lorsque je me suis classé deuxième. À Edmonton, j’étais conscient que j’avais la voiture pour me battre pour la victoire. »

Qualifié quatrième derrière Lacroix, détenteur de la position de tête, Dumoulin a été patient jusqu’au dernier drapeau jaune, déployé au 269e des 300 tours de la course, pour passer aux actes.

« Cette interruption a été bénéfique pour moi, mais elle aurait pu être néfaste aussi », prétend-il.

À la relance, il a vu Tagliani prendre les commandes de l’épreuve devant Lacroix et lui pendant deux tours, mais il a pu saisir l’occasion d’accéder à la première place avec 16 tours à franchir.

Bataille musclée

« J’ai plongé à l’intérieur pendant qu’ils se livraient une bataille musclée pour la tête. Je les ai doublés en même temps. Je ne pouvais refuser cette occasion de me faufiler. Et j’ai réussi. »

Dumoulin a rallié l’arrivée avec quelque cinq longueurs de voiture d’avance aux dépens de Lacroix. Tagliani les a accompagnés sur le podium.

Le Trifluvien, qui n’avait pas remporté de victoire dans la série canadienne depuis 2014, en compte maintenant deux depuis le début de la saison.

« Nos efforts sont enfin récompensés, a-t-il renchéri. Nous avons bâti une équipe toute québécoise. Quand ça va bien, tu comprends pourquoi tu roules devant. C’est une question de trouver les bons réglages et de travailler sur des petits détails qui ont toute leur importance. »

Dans sa cour

Dumoulin se pointe maintenant au Grand Prix de Trois-Rivières gonflé à bloc, tout en se rappelant qu’il avait remporté cette course en 2014, année où il a été titré dans la série.

« Nous avons franchi la moitié de la saison et je suis le meneur. Que demander de mieux ? dit-il. Mais je ne tiens rien pour acquis. J’ai tout simplement hâte de revoir les miens et de courir devant mon public.

« Cette course a lieu dans ma cour, conclut-il, et c’est très motivant de m’y retrouver, quoiqu’au risque de me répéter, plusieurs autres pilotes ont les mêmes ambitions que moi. »

Chez les autres Québécois, Marc-Antoine Camirand et Andrew Ranger ont terminé aux sixième et 12e rangs respectivement à Edmonton.

Quant à Donald Theetge, qui avait signé sa première victoire dans la série à Saskatoon mercredi, il n’a pu mettre à profit sa deuxième position sur la grille de départ quand une touchette avec un mur de protection l’a contraint à l’abandon au 215e tour.

Du pareil au même pour Lance Stroll

Dernier des pilotes ayant rallié l’arrivée au Grand Prix de Hongrie, Lance Stroll s’est montré avare de commentaires à sa sortie de voiture après une autre performance très décevante à bord de sa Williams.

Le pilote montréalais s’est classé au 17e rang à l’issue de la course, concédant deux tours au vainqueur Lewis Hamilton. La stratégie audacieuse de son équipe n’aura finalement pas été fructueuse, lui qui a été le dernier pilote du plateau à s’arrêter au puits de ravitaillement pour un premier (et seul) changement de pneus tardif au 47e des 70 tours de l’épreuve.

« La voiture n’a pas voulu collaborer », a dit le pilote montréalais, qui, pour la deuxième fois cette saison, a dû s’élancer de la zone des puits plutôt que sur la grille de départ quand les feux rouges se sont éteints.

Après une séance de qualifications prometteuse la veille, où, pour une rare fois cette saison, il a accédé à la deuxième ronde (Q2), il a été victime d’une sortie de piste coûteuse par la suite.

L’ancien aileron

Stroll a cassé son aileron avant et des éléments de suspension, ce qui a forcé ses mécaniciens à remplacer les composants amochés avant la course.

Et comme son équipe ne comptait pas sur un nouvel aileron de rechange, elle a dû se rabattre sur l’ancienne version de ladite pièce qui n’avait pas été utilisée depuis deux Grands Prix. Le règlement est clair, tout changement du genre doit être sanctionné, puisque la procédure du « parc fermé » n’a pas été respectée.

« Avec cet aileron, a expliqué Stroll, j’ai clairement senti une diminution de la performance. C’était très difficile de se battre convenablement... »

Trois semaines de repos

Tradition oblige, la F1 entame maintenant ses trois semaines de vacances avant de reprendre le collier en Belgique du 24 au 26 août.

Ce repos sera certes salutaire pour Stroll dont l’avenir en F1 passera probablement par un changement d’écurie l’an prochain.

Des rumeurs de plus en plus persistantes l’envoient en 2019 chez Force India, une équipe en mal de liquidités et dont les problèmes financiers ne seraient réglés que par la contribution d’un nouvel acheteur qui pourrait être nul autre que Lawrence Stroll, le père de Lance.

Pendant ce temps, Claire Williams, la directrice de l’écurie fondée par son père Frank, a annoncé qu’elle n’avait pas l’intention de lancer la... serviette.

« Nous allons mener tous les efforts pour redresser la situation en comptant notamment sur une collaboration plus étroite avec Mercedes », a-t-elle indiqué. Le constructeur allemand ne fournira pas que le moteur en 2019, mais aussi la boîte de vitesses et la suspension arrière.

CLASSEMENT CUMULATIF SÉRIE NASCAR PINTY’S 2018