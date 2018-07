Nouvelles images du «remake» de Resident Evil 2

L’une des plus belles surprises pour notre équipe lors de l’E3 fut l’annonce du remake de Resident Evil 2. Et là, on a enfin de nouvelles images du projet de Capcom.

C’est à l’événement Ani-Com à Hong Kong plus tôt aujourd’hui que Capcom a généreusement présenté de nouvelles images de gameplay du jeu. Plus de 16 minutes qui vous replongeront dans l’atmosphère terrifiante de Resident Evil 2, 20 ans plus tard.

C’est peut-être un remake, mais on a quand même l’impression de voir un tout nouveau jeu. Ce sera super de revivre l’introduction de Leon!

Le remake de Resident Evil 2 est prévu pour janvier 2019.