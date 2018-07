Photos souvenirs: Annie Brocoli

Succès instantané

photo d’archives Raymond Bouchard

Annie Brocoli en décembre 2000, il y a près de 18 ans. Sa carrière avait débuté de manière explosive, un an plus tôt. Dès ses premières apparitions sur scène, les enfants – et les parents – fascinés buvaient chacune de ses paroles. Son premier album éponyme, suivi d’une vidéocassette, s’envola à plus de 100 000 exemplaires.

Marguerites et Coccinelle

photo Courtoisie

Annie Brocoli devant son premier décor, le jour de son premier spectacle à vie, le 22 juillet 1999, au parc Casimir-Dessaulles à St-Hyacinthe. Derrière, on aperçoit la fameuse Coccinelle dans laquelle son personnage – qui adore les marguerites – voyageait, une Volkswagen Beetle devenue elle aussi très populaire.

Magnifique

photo Courtoisie

Une photo d’Annie Grenier, à l’âge de 4 ans, avec sa chatte Duchesse. Pour la photo, elle portait une des rares robes qu’elle ait accepté de porter dans la petite enfance, préférant de loin les pantalons. Elle aura, beaucoup plus tard au cours de sa carrière, la chance de porter une multitude de costumes pour son personnage d’Annie Brocoli.

Plus de 500 000

photo d’archives Normand Pichette

L’arrivée des artistes, au Théâtre St-Denis, lors du Gala de l’Adisq 2001. Cette année-là, Annie donna plus de 150 représentations à guichets fermés, des spectacles événements où l’action se déroulait autant sur scène que dans la salle, avec les petits enthousiastes. En carrière, la chanteuse a vendu plus de 500 000 exemplaires d’albums, cassettes ou DVD.

Pour ses enfants

photo d’archives Albert Vincent

Moins de trois ans après le début de sa carrière, la comédienne remportait, en 2001, le prix Félix de l’album pour enfants au Gala de l’Adisq, avec Annie Brocoli dans l’espace. Maman, elle avait amorcé ce projet auprès de ses propres enfants, avec leur père, souhaitant inclure la musique dans leur éducation.

► Annie Brocoli s’est jointe à l’équipe estivale d’Énergie (94.3 à Mtl). Elle coanimera tout l’été l’émission du matin avec Phil Branch et Olivier Martineau, dès 5 h 30. Ensemble, ils forment le trio du Boost !

► La comédienne et animatrice a fait le saut en humour l’été dernier au Zoofest, alors qu’elle proposait son one woman show intitulé La vierge Annie, question de briser l’image parfaite de son personnage pour enfants, après deux décennies auprès d’eux. C’est là qu’Énergie a songé à l’approcher.

► Loin d’abandonner les jeunes, Annie travaille sur un projet de film et de comédie musicale.