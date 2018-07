Quand l’odeur de fumier empeste l’environnement

Mon mari et moi, rendus à la retraite, avons choisi de nous installer en région agricole pour pouvoir profiter pleinement de la nature québécoise. Le malheur, c’est que, qui dit région agricole, dit aussi engraissement du sol avec des matières nauséabondes. Et ça revient malheureusement année après année.

Pour nous qui avons choisi ce coin de pays dans l’espoir de vivre des plaisirs bucoliques exempts des bruits et des odeurs de gaz de la ville, ce fut un choc de devoir humer de force ce parfum dégoûtant, qui se dégage quand les fermiers engraissent leurs terres. Encore après six ans, on ne s’y habitue pas.

Imaginez-vous que dans le quotidien La Voix de l’Est, fin mai dernier, je lisais que pendant le G7 le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec avait demandé aux agriculteurs de Charlevoix de ne pas épandre de fumier du 1er au 9 juin pour ne pas indisposer les chefs d’État qui nous visiteraient. Cette demande faisait partie des « ... éléments d’hospitalité qui revêtaient une importance capitale dans les circonstances. »

Dans cet esprit, pour quelle raison nos agriculteurs sont-ils prêts à accommoder les étrangers, quand, en contrepartie, ils ne manifestent aucune souplesse quand nous, leurs concitoyens, nous leur faisons la même demande pour notre propre bien-être ? Chaque fois que nous avons osé nous regrouper pour faire pression, nous avons toujours été reçus comme des chiens dans un jeu de quilles.

Quand ça pue, ça pue pour tout le monde

Je pense que vous aviez dans la tenue du G7 une situation tout à fait exceptionnelle. Et à cet égard, j’espère que vous avez aussi lu les comptes rendus des réactions négatives que cette demande a provoquées à l’Assemblée nationale. L’épandage de fumier fait partie de la vie des régions, et aucun agriculteur ne peut se permettre de sauter cette étape cruciale pour le rendement de ses terres. Sans vouloir vous blesser, je vous signale que c’est vous qui avez fait le choix de venir vous installer en milieu rural, et qu’en conséquence, c’est à vous de vous adapter. Et ce ne sont que quelques jours par année, qui donnent de si beaux résultats dans ce que vous pourrez mettre dans votre assiette ensuite.