Réchauffement climatique: nous y sommes

Il m’arrive d’accoucher d’idées géniales pour faire de l’argent rapide et, bien entendu, aider l’humanité. Ma dernière trouvaille ? L’anti-manteau. L’hiver, nous portons un manteau pour bloquer le froid. Pourquoi pas un vêtement réfrigéré pour soulager le corps humain des effets de la canicule ?

Je ne sais pas si la chose est possible, mais avouez que l’idée n’est pas mauvaise. Vu les températures élevées qui se sont abattues sur le Québec depuis quelques semaines, mon invention aurait trouvé preneurs et mon compte de banque aurait pris du mieux.

Moins de clim

Cela nous permettrait de réduire notre dépendance à la climatisation, qui ne fait que pousser la chaleur dehors et émet des gaz à effet de serre à cause des fluides réfrigérants. Sans compter la consommation énergétique des appareils. Aux États-Unis, où les principales sources d’énergie sont le charbon, le gaz naturel et le pétrole, 90 % des foyers sont climatisés.

Les « grands esprits » qui ne croient pas aux changements climatiques associés aux gaz à effet de serre, malgré le consensus scientifique international, regardent pourtant les nouvelles comme tout le monde : les terribles incendies en Grèce, des feux de forêt en Suède près du cercle polaire où les températures atteignent 32,5 °C, des températures de 37,2 °C en Sibérie en juillet et de plus de 40 °C à Tokyo. Les feux en Californie qui font plus de dommages et de victimes que jamais, l’augmentation de la température des océans et des pénuries d’eau en Europe du Nord.

En Algérie, dans le désert du Sahara, le thermomètre a atteint 51,3 °C ce mois-ci. Et partout où ils existent, des glaciers millénaires fondent comme neige au soleil.

La situation est critique pour nombre d’agriculteurs québécois. Un agriculteur confiait au Journal avoir déjà perdu 40 000 choux-fleurs cet été. Les éleveurs de bétail s’arrachent les cheveux sur la tête : ils devront faire venir du foin d’ailleurs, ici, ça ne pousse pas.

Des scientifiques américains croient que les présentes canicules sont le résultat du réchauffement climatique. Les phénomènes météo actuels ne sont plus une répétition. Le réchauffement, nous y sommes.

Que faire ?

La Chine est responsable de près du tiers des gaz à effet de serre, suivie des États-Unis avec 15 % et l’Inde, en troisième place, avec 6 %. Le Canada, avec 2 % des émissions, arrive 9e. Difficile de se sentir assez coupable pour adopter un mode de vie contraignant.

Mais quand le réchauffement climatique nous regarde en pleine face – et que l’on y croit –, que faire ? L’individu a beau sortir son vélo plus souvent, acheter des aliments locaux quand c’est possible, recycler, manger moins de viande, utiliser le moins souvent possible le climatiseur à la maison ou dans l’auto, installer des panneaux solaires, faire du covoiturage, prendre l’avion moins souvent et j’en passe, il se sent démuni face à une nature déréglée par l’humain.