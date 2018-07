Pour son premier roman, l’ancienne athlète de haut niveau en tennis Marie-Christine Chartier a exploré le thème de l’amour au temps de l’amitié. Se peut-il que le feu couve entre deux amis de longue date et qu’une étincelle suffise à les embraser ? La frontière entre l’amour et l’amitié est parfois bien mince !

Max et Cam, engagés chacun de leur côté dans une relation quand ils se sont rencontrés, sont devenus les meilleurs amis du monde au fil du temps.

Leur lien amical a survécu aux déboires amoureux de Cam, une fille brillante et sensible qui a perdu sa mère, et aux aventures sans lendemain de Max, un gars cool et insouciant.

Quand ils se retrouvent, ils luttent, ne voulant pas franchir la frontière entre l’amitié et l’amour.

Marie-Christine raconte l’histoire en empruntant tantôt la voix de Cam, tantôt celle de Max. Deux points de vue très justes sur une relation bien contemporaine entre deux jeunes dans la vingtaine. Et un happy end.

« J’ai été athlète, je commence mon doctorat, mais toute ma vie, j’écrivais, pour moi. Les gens qui me connaissent savaient que je voulais écrire, et je publiais sur un blogue à plus petite échelle. Quand cette idée m’est venue, je voulais mener ce projet à terme. J’avais l’impression que c’était une histoire qui demandait à être écrite et racontée. »

On lui demande souvent si le récit est autobiographique et s’il y a un Max dans sa vie. Mais non.

« Je crois beaucoup à l’amitié gars-fille. J’ai eu des amis gars très près. Mais je n’ai pas eu une situation comme dans le roman », explique-t-elle en entrevue.

« Cette situation est partout »

« Je pense que c’est tiré de plusieurs sentiments véritables de moi, de mes amis, de beaucoup de monde. Cette situation est partout.

« Dès qu’on a eu une situation un peu similaire à celle qui est décrite dans le roman, il y a des aspects dans lesquels on se retrouve. »

Marie-Christine explore aussi les relations entre les personnages du roman et leurs parents, ainsi que le deuil, puisque la mère de Cam a été emportée par le cancer. « Ce n’est pas autobiographique, mais c’est arrivé à des gens proches de moi. J’ai pu m’inspirer de leurs expériences et essayer de rendre mon histoire la plus réaliste possible. »

L’auteure donne le point de vue de Cam, puis celui de Max. « Il y a une belle différence et une belle complémentarité entre les deux personnages, ce qui fait que c’est l’fun. C’est un peu comme un match de tennis ! »

À son avis, ça se peut, l’amitié gars-fille. « C’est beau, dans le roman, l’amitié qu’ils chérissent. Des fois, dans la vie, l’amitié, c’est assez. Et c’est vrai. Parfois, il n’y a pas plus que l’amitié. Souvent, on veut prioriser l’amour, en pensant qu’être en couple, c’est le best... mais avoir de très bons amis, c’est aussi le best. »

► Marie-Christine Chartier est une ancienne athlète de haut niveau en tennis.

► Elle a vécu six ans aux États-Unis après avoir obtenu une bourse pour étudier à l’Iowa State University.

► Elle fait son doctorat en psychopédagogie à l’Université Laval.