Une découverte vieille de 8000 ans

De simples travaux d’aqueduc et d’égout ont permis de découvrir un site préhistorique majeur qui nous apprend que des peuples amérindiens ont fréquenté la basse-ville de Québec il y a 8000 ans.

C’est la première fois qu’un chantier archéologique permet de présumer d’une présence autochtone aussi lointaine dans ce secteur de la ville, confirme l’archéologue en chef de la Ville de Québec, William Moss, qui s’emballe de la découverte.

« C’est très intéressant comme témoin de l’occupation de ce secteur il y a 7000 ou 8000 ans. Ça nous donne une très belle vue pour interpréter le passé. »

Lors de travaux de réfection des conduites d’aqueduc et d’égout dans le secteur du boulevard Langelier et de la rue du Roi, en 2015, les archéologues ont découvert dans la fosse d’excavation des éclats de chert, une roche siliceuse qui était utilisée pour fabriquer des outils.

Déplacés par les eaux

On a trouvé ce qui ressemble à des grattoirs et des polissoirs, ainsi que des « percuteurs », des galets qui servaient de marteau pour tailler la pierre.

Leurs arêtes émoussées et arrondies démontrent que les artefacts ont été déplacés par les eaux, les vagues et les marées, explique M. Moss. Vu l’endroit où on les a trouvés et selon les connaissances qu’on a des anciennes fluctuations du niveau de la mer, on est capable de déterminer que l’occupation pourrait dater d’aussi loin que 8000 ans.

Difficile à imaginer, mais il y a 8000 ans, une plage s’étendait au pied de la côte de Salaberry, et une grande partie de la basse-ville était immergée sous la mer de Champlain.

« Cette période est peu connue au Québec et encore moins dans la région de Québec », note la firme Ruralys, qui a supervisé les fouilles, et dont le rapport vient d’être diffusé.

On peut déduire que les groupes autochtones qui fréquentaient le secteur à cette époque lointaine utilisaient des outils pour gratter, pour assouplir des peaux et dépecer de la viande et de l’os, ajoute-t-on.

Chasseurs-cueilleurs

« Le dépeçage est une activité de subsistance commune chez les groupes de chasseurs-cueilleurs. L’assouplissement des peaux renseigne sur une des étapes du traitement de la peau et pourrait indiquer des activités comme la confection de vêtements, de cordages ou de lanières. Par extrapolation, ces outils pourraient indiquer des activités de chasse aux animaux à fourrure et aux grands mammifères dans l’estuaire de la rivière Saint-Charles », dit le rapport.

« Cela ajoute et complète des informations sur le paléoenvironnement dans la basse-ville de Québec, qui était très peu documenté », se réjouit M. Moss.

Les archéologues auront un œil très attentif sur les prochains travaux d’excavation dans ce secteur, puisqu’on espère maintenant trouver un ancien foyer où les Amérindiens faisaient cuire leur nourriture. Avec des fragments de charbon de bois, grâce au carbone-14, on pourrait dater précisément leur passage et en apprendre plus sur les groupes culturels qui ont fréquenté la plage au pied de la falaise, il y a sept ou huit millénaires.