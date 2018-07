Une photo de la princesse Charlotte émeut les Anglais pour une raison qui ne vous touchera peut-être pas autant qu’eux

Les Britanniques se sont émus cette semaine, depuis que le palais de Kensington a fait circuler de nouveaux clichés officiels de la famille royale.

Le baptême de Louis, 5e dans l’ordre de succession au trône, qui avait lieu le 15 juillet dernier, a offert les premières photographies de la nouvelle famille de cinq que forment le prince William, son épouse Kate et leurs trois enfants George, Charlotte et Louis.

Bien que le petit prince était tout de dentelle vêtu, ce sont les portraits de sa soeur de trois ans qui ont retenu l’attention.

C’est que plusieurs ont «découvert» une ressemblance marquée entre la petite Charlotte et sa très populaire grand-mère paternelle Lady Diana, décédée dans les circonstances que l’on connait en 1997.

Voici un montage de Charlotte Elizabeth Diana aux côtés de sa grand-mère, morte dix-huit ans avant sa naissance.

Sous cette publication Instagram, les commentaires pullulent. Si plusieurs voient une ressemblance évidente et touchante, particulièrement pour les yeux et le bas du visage, d’autres ne sont pas convaincus.

Qu’en pensez-vous?

Oubliez Diana, Charlotte ressemblerait à la Reine

Il y a un an, la presse s’était plutôt intéressée à Charlotte pour sa ressemblance... avec la Reine elle-même. À l’époque, le magazine People (entre autres) consacrait un papier sur les airs de famille supposément évidents entre la petite princesse et son arrière-grand-mère, Elizabeth II, de 89 ans son ainée. Ici, la Reine à gauche et Charlotte - encore bébé - à droite:

On commence à ne plus savoir quoi penser.

Éclairez-nous.